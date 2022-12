Ces producteurs du Nord-Isère manquent de foie gras pour les fêtes à cause de la grippe aviaire

Gaëlle Bouvet et Iusef son conjoint n'ont plus de foie gras cru à cause de la grippe aviaire.

Le foie gras est un classique des tables de fête et si l'Isère n'est pas sa terre reine comme le Sud-Ouest, on y trouve quand même quelques producteurs, comme l'élevage de Santalé à Saint-Hilaire-de-Brens , au nord de Bourgoin-Jallieu. Il existe depuis 1984 mais vient d'être repris il y a un an par Gaëlle Bouvet, la fille des fondateurs, et son conjoint Iusef. Pour les fêtes de fin d'année, ils ont 400 canards et 260 cannes. Mais dans cette période de vente décisive, la grippe aviaire inquiète et a de lourdes conséquences.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - On approche de Noël, du Nouvel an, des fêtes de fin d'année. C'est un pic de ventes pour vous qui arrive ?

Gaëlle Bouvet - Oui, c'est à ce moment-là qu'on vend toute notre production de foie gras de l'année. On produit toute l'année et la vente, c'est en fin d'année.

Votre activité fait face à une problématique marquante, celle de la grippe aviaire, qui est de retour. On est en risque élevé sur l'Isère, comment ça se passe pour vous en ce moment ?

Pour nous, pour l'instant, au niveau de l'élevage extérieur, nos volailles ne sont pas enfermées, on a une dérogation, donc tout va bien. Nous, on a des bâtiments de canards, donc tous les soirs à la tombée de la nuit, on les rentre pour les protéger des prédateurs. Ces bâtiments sont trop petits pour accueillir tous nos canards, donc si on les ferme dans ces bâtiments, comme c'est obligatoire, on n'est pas dans le bien-être animal. Du coup, on ne peut pas faire ça. Par contre, les canetons n'arrivent pas. Cette année, on a un tiers de volaille en moins sur toute l'année. Nous, notre accouveur était en Vendée, donc pour l'instant, il a arrêté. On s'est réuni avec tous les producteurs de foie gras de la région Rhône-Alpes pour regrouper nos commandes, puisqu'on n'arrive plus à se faire livrer en petites quantités. Et puis du coup, quand on arrive à trouver quelqu'un qui veut bien nous livrer des canetons, on est heureux.

Le fait de ne pas réussir à vous faire livrer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre production ?

On a un gros chiffre d'affaires en moins. Toutes nos ventes de foie gras cru, par exemple, que l'on fait fin octobre et tout le mois de novembre, n'ont pas pu se faire. Les gens ne trouvent pas de foie gras cru cette année donc voilà, c'est une grosse perte pour nous, parce que la plupart du temps, tous ces gens n'achèteront rien d'autre. Et puis, l'année prochaine aussi ne commence pas très bien, je n'arrive pas non plus à voir les canetons pour l'année prochaine. On a fait plus de foie gras tout cuisiné, déjà fait. On les vend plus cher. On avait besoin de ça pour se rattraper.

Le bien-être animal, c'est une question qui revient souvent maintenant, quand on parle de foie gras avec des personnes qui se détournent de ce produit pour cette raison. Vous constatez un impact sur votre activité ?

Non, franchement, on a des clients fidèles et les gens viennent toujours pour le foie gras. Certains n'en veulent plus, mais ce n'était pas des clients à nous, donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Après, c'est sur les réseaux sociaux, quelques insultes, ça arrive. Il y a des mots qui blessent. Le mot barbare, c'est très blessant. Je ne me considère pas du tout comme une barbare. Nos canards vivent en plein air, ils sont élevés en plein air tout le long de leur vie. Les onze derniers jours, oui, ils sont enfermés en cage par quatre, pour être gavés. Mais si un canard était vraiment blessé, s'il y avait maltraitance sur le canard, on n'aurait pas de foie gras de qualité.