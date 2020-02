Ces producteurs poitevins témoignent avant leur premier Salon de l'Agriculture

C'est le rendez-vous incontournable du monde agricole, le 57ème Salon International de l'Agriculture a démarré hier au Parc des Expositions de Paris. 600 000 visiteurs sont attendus durant toute la semaine. Un événement que vingt producteurs de la marque Poitou comptent bien exploiter pour se faire connaître et développer leur activité. Parmi eux, nombreux sont ceux à vivre leur premier salon de l'agriculture.

"C'est une des vitrines les plus importantes"

"On fait plein de festivals, de salons, mais celui-ci c'est l'une des vitrines les plus importantes. On attend d'être reconnu, cette fois par d'autres régions. Aujourd'hui on est un peu en Bretagne, beaucoup en région parisienne, beaucoup dans le Poitou, on déborde sur la Gironde. On veut se développer, notamment, sur la région Centre et le lyonnais", explique Laurent Prevet, commercial à la Brasserie de Montmorillon, marque présente durant toute la durée du salon sur le stand Poitou.

"Je vais faire cuisiner les visiteurs avec des produits 100% Poitou"

"C'est mon premier salon de l'agriculture, je suis un peu stressée mais ça va être une bonne expérience. Je vais faire cuisiner les visiteurs, toute une journée, avec des produits 100% Poitou - issus de la marque du même nom - on va faire des associations de produits autour de huit recettes, un financier au fromage de chèvre et aux noix, un financier aux pommes caramélisées au miel, de l'agneau à la bière, du pain d'épices et du broyé du poitou", se réjouit Céline Guignard, cheffe cuisinière à Poitiers.

"Pour le Poitou, c'est insolite !"

"Le temps d'une journée au salon, je vais proposer de les rillettes d'agneau et de la terrine de brebis. Pour le Poitou, les rillettes d'agneau, c'est insolite ! à chaque fois qu'on voit quelqu'un sur les marchés du coin, le client ne connaît pas. On propose deux recettes, l'une nature, l'autre aux fruits secs. Le but c'est de mettre en valeur l'agneau, qui est une viande avec un gout particulier, d'en faire manger et de montrer à quel point le goût est exceptionnel", clame Cécile Périvier, co-gérante de la ferme Périvier à Saint-Pierre-de-Maillé.