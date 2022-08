Cet agriculteur de Dordogne installe des ventilateurs géants pour aider ses vaches à supporter la chaleur

"Elles sont bien là, elles ruminent" montre Denis Dezon sans lâcher des yeux ses 72 prim'Holstein réunies sous le hangar. Le toit est en tôle, le soleil tape mais l'air est frais dessous car quatre ventilateurs géants sont suspendus au plafond, chacun fait 5 mètres de diamètre. Sur le boitier de contrôle, cet agriculteur d'Archignac en Dordogne lit les relevés. Il fait 31 degrés sous le hangar, 37 à l'extérieur "il y a une sonde et les pales se mettent en marche automatiquement, là on est presque au maximum car il fait plus de 30 degrés". Denis Dezon a investi l'an dernier 18.000 euros pour cet équipement qui rafraîchit ce bâtiment ouvert de 78 mètres de long sur 16 mètres de large.

Les ventilateurs remplacent les douches d'urgence

C'est un nouveau prêt à la banque, dans un contexte difficile pour les agriculteurs mais l'agriculteur périgourdin ne regrette rien "je ne supportais plus de voir mes vaches souffrir, je veux que mes vaches soient bien". Encore l'an dernier, lorsqu'il faisait trop chaud, Denis Dezon retrouvait certaines de ses vaches en "détresse thermique". "On voyait qu'elles respiraient vite et elles n'étaient pas bien", à l'époque l'agriculteur les emmenait tour à tour prendre une douche sous un jet d'eau froide pour tenter de les faire descendre en température. "On y passait l'après-midi" explique l'agriculteur qui a déjà perdu des veaux à cause de la canicule.

Ces quatre nouveaux ventilateurs apportent une certaine tranquillité d'esprit à Denis Dezon même s'il est toujours sur le qui-vive "On est toujours près de nos animaux, on a toujours l'œil sur elles". Chaque jour, avec ses deux salariés, ils vérifient les abreuvoirs, les équipements et l'état de santé du troupeau.

Denis Dezon est éleveur depuis près de 30 ans © Radio France - Charlotte Jousserand

La chaleur fait baisser la production de lait

La chaleur perturbe les vaches, leur cycle de reproduction et donc la production de lait. Avant d'avoir les ventilateurs, l'éleveur affirme qu'il perdait jusqu'à 15% de sa production. Aujourd'hui, il y a toujours une baisse de production mais elle est moindre, de l'ordre de 5%. A cause des fortes températures, l'éleveur a revu son programme : les vaches sont nourries le soir tard ou alors le matin très tôt quand il fait plus frais "elles mangent mieux", des abreuvoirs supplémentaires ont été installées sur l'exploitation "une vache boit en moyenne 80 litres d'eau par jour, ça passe à 150 litres quand il fait trop chaud".