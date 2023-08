Cet été encore, les marchés des producteurs de pays ont eu du succès en Haute-Vienne

Ils font partie des événements incontournables de l'été chaque année dans le Limousin : les marchés des producteurs de pays. Des moments conviviaux, qui durent généralement de la fin d'après-midi jusqu'à la fin de soirée, où chacun peut acheter de quoi manger et boire sur place auprès de producteurs locaux installés sur place pour l'occasion, avec souvent en même temps des animations, notamment des concerts. Cet été encore, pour les producteurs, le bilan est très positif.

Une clientèle un peu plus jeune

Il y a eu environ 10% de clients en plus par rapport à l'été dernier selon la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Une fréquentation en hausse ressentie par Laurence Boyer. "Pour moi, c'était un très bon été, c'est bien." Cette maraichère installée à Vayres a participé à quatre marchés des producteurs de pays à Saint-Mathieu, en juillet et en août. Elle explique avoir eu beaucoup de touristes anglais mais plus globalement, Laurence Boyer fait un autre constat. "Il y a un petit peu plus de jeunes maintenant, notamment de la tranche d'âge 25, 30, 40 ans. Avant, c'était un peu plus de papys et de mamies qui venaient sur ces marchés et là il y a un peu plus de jeunes avec des enfants, pour que justement les générations futures goûtent un petit peu." D'après la maraichère, vu le contexte économique, le budget des clients était plutôt en baisse mais ça ne les a pas empêché d'être là en nombre.

La clé du succès ? Le partage

Mais au fait, pourquoi un tel succès ? Anne Paraud a son idée. Elle est élue à la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. "Je pense que c'est ce moment convivial que cherchent les gens, ce moment de partage en rencontrant les producteurs et en passant une soirée ensemble. Une soirée d'échange et je pense que pour le consommateur effectivement, savoir d'où vient son produit et savoir comment il a été produit, c'est important." Anne Paraud ajoute que "ce côté échange, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher, aussi bien rencontrer les producteurs que pourquoi pas croiser d'autres gens puisque ce sont des grandes tablées qui se font sur les marchés de producteurs de pays. Ce ne sont pas des petites tables individuelles. C'est aussi un contact social et des échanges qui se créent, aussi bien entre consommateurs et producteurs, entre producteurs entre eux et entre consommateurs entre eux."

Si vous voulez en profitez, il y a un marché des producteurs de pays ce vendredi soir à Solignac. Il y en aura également la semaine prochaine à Sainte-Anne-Saint-Priest, à Condat-sur-Vienne et puis le week-end du 16-17 septembre à Panazol, au Festival de l'agriculture.