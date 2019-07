CETA ratifié ou pas, une société mayennaise enverra encore des stagiaires dans les fermes du Canada

Saint-Pierre-des-Nids, France

Le CETA, qui, pour l'instant, n'a été que discuté à l'Assemblée Nationale, ne bouleversera pas les relations qu'entretient Odyssée Agri, basée à Saint-Pierre-des-Nids, avec les agriculteurs canadiens. Plusieurs dizaines de stagiaires mayennais se rendent chaque année de l'autre côté de l'Atlantique.

J'ai vu des cuves de glyphosate dans les cours des fermes"

Mais il est vrai que les méthodes de productions, pratiquées au Canada, sont bien différentes des nôtres. Les jeunes le constatent. Le responsable d'Odyssée Agri, Jean-Marie Poirier, l'a, lui aussi, vérifié et il comprend les inquiétudes des éleveurs et exploitants français : "le Canada est une zone importante, pour nous, aussi bien dans la partie francophone que dans la partie anglophone dans des productions diverses, animales ou végétales, en bio ou en conventionnelle. J'ai beaucoup de stagiaires qui partent dans les grandes plaines de l'Ouest canadien, là où on produit des céréales. Là, les OGM c'est systématique. Par rapport au CETA, je peux comprendre les craintes. J'ai même vu dans des fermes des cuves de glyphosate, des choses qu'on ne voit pas chez nous. Quand on aborde ces sujets avec nos jeunes, ils nous en parlent oui. Et ils ne sont pas forcément très enthousiastes".

L'éventuelle ratification du CETA par les députés a été repoussée à la semaine prochaine. Il y aura un vote solennel auquel tous les parlementaires devront participer, ce que réclamait les forces politiques d'opposition. En Mayenne, le socialiste Guillaume Garot et le centriste Yannick Favennec voteront contre. La "marcheuse" Géraldine Bannier n'a pas encore fait connaître sa position.