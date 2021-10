Cette année, le kiwi landais se pare de rouge

"C'est un fruit très sensible qui ne peut être fait qu'à l'abri", nous raconte Patrice Malet, producteur de kiwi rouge au sein du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Trois Pins à Aire-sur-l'Adour. Cela s'explique notamment par l'absence de poils, qui contrairement à son cousin Hayward - le kiwi vert, fait que le moindre coup peut le transformer en "fruit moche", souvent délaissé sur les étales.

Autrement, sa spécificité principale est qu'il s'agit "d'un kiwi jaune avec une corole rouge à l'intérieur" nous explique l'exploitant aturin. Son aspect physique va avec son goût surprenant, celui d'un "parfait mélange entre l'acidité du vert et le sucré du jaune, accompagné d'un goût de fruit rouge voire exotique". Un nouvel instrument de jeu pour les cuisiniers, qui pourront jouer aussi bien sur avec le palais que l'œil - et qui arrive sur les étales dès cette année.

L'année des expérimentations

Si les quelques 250 pieds de kiwis rouges du GAEC des Trois Pins ont été plantés au printemps 2019, c'est cette année qu'a eu lieu les premier ramassage. Résultats : une récolte terminée le 12 octobre dernier avec environ 500 kilos de fruits. "Maintenant, on devrait commencer à les voir sur nos étales et dans les années à venir, ça va s'amplifier", affirme Patrice Malet. Pour lui, ça ne fait même aucun doute, il leur sera possible de "faire entre 20 et 25 tonnes par hectare, sans problème" à l'avenir.

Patrice Malet explique aussi que cette première récolte n'est pas significative. "On a volontairement fait des erreurs, parce qu'on voulait voir ce que ça pouvait donner". Il a ainsi fait divers tests quant à la charge des arbres, le moyen idéal pour apprécier le comportement des pieds de kiwis. "Maintenant, on sait qu'on peut faire des fruits plus gros. La première année, ça sert à ça aussi".

Le ramassage des kiwis se poursuit avec prochainement, la récolte des verts - CC-BY Patrice Malet

D'ici 2023, le GAEC des Trois Pins devrait compléter son exploitation, en ajoutant 2,5 hectares de kiwis jaunes et rouges, soit environ 1300 nouveaux pieds.