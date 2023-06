"Cette année, on galère" : les agriculteurs Haut-Viennois en retard sur la récolte du foin à cause de la pluie

Les agriculteurs attendent avec impatience de lancer les récoltes de foins. La récolte de juin est la plus importante puisqu'elle servira à approvisionner leurs bêtes pour l'hiver à venir. Seulement, les agriculteurs restent dépendant de la météo, qui ne les épargne vraiment pas. "Cette année, on galère. Ce sont des herbes vertes qui ont besoin de plus de soleil pour tomber dans un taux d'humidité entre 10 et 12%, et ensuite pouvoir les presser en bottes carrées" présente Claude Feissat, le président de la CUMA (Coopération d'Utilisation de Matériel Agricole).

"On n'est jamais sûr de rien"

"L'an dernier, c'était de la rigolade parce qu'on avait un super beau temps. On ne se posait pas la question : on fauchait 30 ou 40 hectares et on savait qu'on pouvait avoir une plage de beau temps suffisamment longue. Aujourd'hui, on a des orages tous les deux ou trois jours, voire pratiquement tous les jours. C'est vraiment un temps incertain et compliqué quand on est devant la météo. En fait, on n'est jamais sûr de rien" regrette l'agriculteur.

A la mi-juin, période traditionnelle de la récolte du foin, les agriculteurs du nord de la Haute-Vienne en sont déjà à leur troisième tentative, notamment avec leur nouvel investissement. Avec la CUMA qui regroupe 20 exploitations du secteur de Courieux, Claude Feissat a acheté une presse à bottes carrées. Le coût : 300 000 euros. Mais un avantage : un mastodonte de la récolte dernière génération plus rapide et plus facile à manier.

Objectif : moins de 15% d'humidité

"On va facturer 7 euros la botte aux adhérents. Et ça nous permet de payer la nuitée du tracteur, la nuitée de la presse, le chauffeur, le gazole et la ficelle" calcule Claude Feissat. Le chauffeur, c'est Bill, récemment embauché en CDI par la CUMA. C'est justement le moment pour Bill de monter à bord de la presse et de faire un test.

"Mon collègue, il est devant avec son tracteur, en train de couper l'heure et d'en faire des traits. Moi je suis derrière et ramasse l'heure avec la presse pour en faire des bottes carrées" explique Bill. Il doit ensuite sortir de son véhicule pour piquer la botte avec sa sonde. L'objectif : avoir moins de 15 % d'humidité. "13,2 %" lit avec soulagement le chauffeur sur son écran. C'est bon, c'est officiel, la saison est enfin lancée. Il reste maintenant à ramasser l'herbe des 20 exploitations de la CUMA avant les prochains orages.