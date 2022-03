"Cette guerre aura un impact sur notre agriculture", prévient le président du Salon de l'agriculture

Le Salon de l'agriculture rouvre ses portes après une édition 2021 annulée pour cause de pandémie. C'est donc avant tout le salon des retrouvailles cette année pour son président Jean-Luc Poulain : "C'était une nécessité de le tenir vis à vis de la profession, vis à vis des échanges que la profession peut et doit avoir avec nos concitoyens et avec les politiques. Effectivement, c'est le Salon des retrouvailles".

Selon lui, l'engouement cette année est tel qu'il l'avait connu il y a deux ans : "On s'attend quand même à une fréquentation en baisse parce qu'il y a dans tous les autres salons, une fréquentation en baisse. Mais apparemment, _on résiste mieux que ce qu'on avait prévu_. C'est un salon où, quand on le visite, on ne voit pas la différence avec les autres années. C'est un salon qui a toujours l'engouement des citadins et des ruraux".

"L'agriculture française a des chances énormes"

En cette année d'élection présidentielle, le Salon de l'agriculture reste un passage quasiment incontournable pour les candidats : "C'est en tout cas un passage important parce que _l'agriculture est dans une phase délicate_. On perd chaque année un grand nombre de producteurs. Le métier, même si il est très intéressant du côté du travail, il ne laisse pas ou plus de revenus, les jeunes, alors les fils d'agriculteurs en premier, commencent à s'en désintéresser pour trouver du travail ailleurs. Et c'est important que les politiques nous livrent leur vision de l'agriculture. L'agriculture française a des chances énormes. Elle a un climat magnifique pour faire de l'agriculture, une qualité des sols et une formation des hommes qui sont très bonnes, mais elle est trop chargée de contraintes par rapport aux autres agricultures européennes et mondiales. Et elle est en train de péricliter. Et les agriculteurs sont en train de perdre le moral".

Edition inédite aussi par son contexte, avec un conflit armé aux portes de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine. De quoi nourrir des inquiétudes pour les agriculteurs, y compris Jean-Luc Poulain : "Oui, c'est préoccupant. C'est une guerre qui selon monsieur Poutine, devait être éclair, mais qui semble partie pour durer. Et elle aura une répercussion sur le coût des matières premières, inévitablement. Alors certes en agriculture, on produit des matières premières, mais on en achète aussi. Ce maillage agricole peut tenir entre le producteur de céréales, le producteur de porc, le producteur de lait, le producteur de fruits et légumes. On est très peu touchés chez nous, dans les Hauts de France. _Ce sont les élevages de viande blanche et volaille qui vont être touchés les premiers_. Et puis, la viticulture parce que la Russie était un acheteur important de vin. Il va falloir stabiliser un système qui est déjà fragilisé en termes de revenus. Ce n'est pas la peine d'en remettre une couche aujourd'hui.".

Une agriculture trop spécialisée et qui ne paye plus assez

Dans ce contexte troublé, quel regard porter alors sur l'agriculture picarde ? "La situation n'est pas trop différente des autres régions. Quand je regarde en termes d'installation, _on perd trop d'agriculteurs chaque année_. Et puis on a comme ailleurs des exploitations qui sont hyper spécialisées aujourd'hui. Avant, on avait de polyculteurs éleveurs. Maintenant, on a plutôt soit des éleveurs, soit des agriculteurs productions végétales. Il est difficile de trouver les deux et la spécialisation, qui était nécessaire pour être performant économiquement dans sa production, fragilise les exploitations. Et les Hauts de France n'y échappent pas aujourd'hui, malgré que ce soit une région où les terres sont peut-être un peu plus fertiles qu'ailleurs".

Un défi majeur reste donc le renouvellement des générations, alors que les jeunes se détournent de la profession. "Les jeunes sont naturellement intéressés par l'agriculture et on le voit sur ce salon chaque année, ils sont intéressés par les métiers du vivant, que ce soit animal ou végétal. De ce côté là, il n'y a pas de souci à faire. _Ce qui manque aujourd'hui? Uniquement un maillon important : celui du revenu_. Et si jamais on redonne des perspectives de revenus aux jeunes, on n'aura aucun soucis pour renouveler les générations. Mais aujourd'hui, on ne les a pas ses perspectives de revenus. Alors partant de là, ça va être compliqué."