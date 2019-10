2.500 tonnes d'oignons doux AOP récoltés en 2019 dans les Cévennes

Les premiers oignons doux des Cévennes arrivent sur les étals. Une récolte 2019 de bonne qualité grâce à la météo mais moyenne en quantité à cause de la même météo.

Le Vigan, France

Les premiers filets d'oignons doux des Cévennes de la récolte 2019 arrivent dans les commerces et sur les étals des marchés. 2.500 tonnes environ récoltées par les adhérents de la coopérative de Saint André de Majencoules, , une récolte moyenne en quantité à cause des fortes chaleurs. Des oignons récoltés en août et, en ce moment même, les producteurs les préparent pour la commercialisation.

Retour sur la récolte 2019 Copier

Cet oignon doux des Cévennes bénéficie d'une AOP (appellation d'origine protégée). Il ne peut être produit que dans les 32 communes cévenoles répertoriées par le règlement de cette AOP. Cette culture de l'oignon doux, si elle permet aujourd'hui à une centaine de producteurs de vivre, est limitée par cette AOP. Son développement est donc lié à la recherche de surfaces nouvelles à l'intérieur de ces 32 communes.

Des terres de plus en plus rares pour cultiver l'oignon doux

Un développement de l'oignon doux des Cévennes lié à la recherche de nouvelles surfaces agricoles Copier

Développer la culture de l'oignon doux des Cévennes, c'est aussi développer les débouchés, inventer pour lui de nouvelles recettes. En faire un légume qui peut se manger cru ou cuit. Et pour ça les producteurs abandonnent leurs champs en terrasses pour passer en cuisine.

Une recette de verrine apéritive à base d'oignon doux des Cévennes Copier

Et pour tout savoir sur l'oignon doux des Cévennes, rendez-vous le dimanche 27 octobre au Vigan, pour la 26e Foire de la pomme et de l'oignon des Cévennes