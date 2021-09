Le chantier de la Cité des vins et climats de Bourgogne a été lancé hier soir avec la pose de la première pierre à Chablis. Christian Vanneste, directeur du BVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne était l'invité de France Bleu Auxerre ce vendredi 10 septembre.

Chablis : qu'est que la Cité des vins et climats de Bourgogne dont le chantier vient d'être lancé ?

Le chantier de la Cité des vins et climats de Bourgogne a été lancé à Chablis. C'est le troisième site du réseau avec Maçon et Beaune. Le chantier va durer treize mois. (photo d'illustration)

Ce jeudi 9 septembre, le chantier de la Cité des vins et climats de Bourgogne a été lancé à Chablis. C'est le troisième site du réseau avec Maçon et Beaune. Le chantier va durer treize mois. Ce vendredi 10 septembre, Christian Vannier était l'invité de France Bleu Auxerre. Il est directeur du BIVB, le Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne.

Qu'est ce que c'est que cette cité des vins et des climats de Bourgogne et que peut-elle apporter à l'Yonne ?

C'est le site d'un réseau qui comprend trois cités : Chablis, Beaune, Mâcon. L'objectif que l'interprofession veut avoir, c'est d'ouvrir l'esprit des gens à notre particularité bourguignonne qui est le climat, qui est cette parcelle, cette idée de viticulture de terroir dont on est une grande référence mondiale. On veut les inciter à aller retrouver ces références chez les viticulteurs. Donc, c'est un lieu de passage entre des gens qui connaissent peu, notre vin, qui sont parfois intimidés et des viticulteurs qui sont prêts à les accueillir.

Vous venez d'abord la notion, mais qu'est ce qu'un climat ?

Concrètement, le climat c'est une notion qui veut dire un lieu, initialement, et qui au 18e siècle a pris un sens très particulière en Bourgogne : une parcelle viticole, qui définit un vin et qui est définie par ce vin. C'est pour ça que, en Côte d'Or, où elle a pris une expression particulière, elle a été reconnue comme patrimoine mondial de l'humanité. Mais nous retrouvons cette notion à Chablis, dans l'Yonne, presque même un peu avant, parce qu'elle avait déjà commencé à se développer.

Qu'est ce que l'on va retrouver dans cette cité des vins et des climats ?

Cela va prendre la forme d'un parcours immersif en partant de la terre, de la géologie, de la construction de notre terre, de notre sol. On va petit à petit émerger via la plante, via la typicité de nos vins, les vins de toute la Bourgogne du Nord, pas simplement Chablis. Cela va permettre de découvrir, comprendre ce que sont nos vins de Bourgogne. Peu de gens savent qu'on a de grands cépages comme le pinot noir. Ce sont des choses qui sont évidentes pour nous, mais qui ne le sont pas pour la plupart de nos amateurs.

Ce vendredi, Jean-Baptiste Lemoyne, le Secrétaire d'Etat icaunais se déplace à Dijon. Il va visiter l'hôtel Bouchu d'Esterno, un bâtiment qui est proposé pour recevoir le siège de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Qu'est ce que la Bourgogne a à gagner dans cette installation ?

L'OIV, l'organisme que vous venez de mentionner, est très important. C'est un peu comme l'ONU, comme un parlement mondial du vin, c'est eux qui définissent les règles de ce qu'est et doit être le vin, ensuite repris en Europe directement, donc c'est très important. C'est un vrai parlement mondial. Il y avait trois grandes régions viticoles en compétition. Dijon a fait un effort colossal pour attirer cette organisation. Pour la Bourgogne, ça remettrait un coup de projecteur international sur une région d'excellence.