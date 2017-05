Chaleur : la végétation et les agriculteurs souffrent en Meurthe-et-Moselle

Il fait encore très chaud en ce début de semaine en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Avec le manque d'eau, les cultures souffrent et les dégâts sont déjà importants. Reportage.

Dans son champ de Saulxures-lès-Nancy, Denis Piard surveille les prévisions météo sur son smartphone, elles ne sont pas bonnes : "de petites pluies mais trois fois rien, les gouttes seront sèches avant de tomber sur le sol."

Le manque d'eau est criant : depuis le début du mois de mars, seuls 45 mm d'eau sont tombés autour de Nancy contre 130 mm en moyenne ces trente dernières années. La terre est désespérément sèche, l'herbe destinée à nourrir plus de 300 bovins commence à jaunir et la récolte des foins a déjà été décevante chez Denis Piard :

Les volumes de foin ne sont pas là. On a perdu entre un tiers et la moitié de la récolte. Pourtant, de l'herbe, on en a besoin pour nourrir nos bêtes parce que là où elles sont, il n'y a pas assez d'herbe non plus. On est coincés."