Chaleur : les fruits alsaciens en profitent ... pour le moment

C'est une des conséquences de la chaleur de ces derniers jours et de ces dernières semaines : les fruits alsaciens sont non seulement en avance, mais en plus ils sont sucrés et de bonne qualité. En revanche, il ne faudrait pas qu'une canicule s'installe expliquent les arboriculteurs.

Vous l'avez sans doute déjà constaté, mais les fruits alsaciens sont très en avance cette année, de quinze jours environ. Après les fraises en mai, puis les cerises en juin, les prunes, les abricots et les pêches arrivent à maturité en ce moment et bientôt ce sera déjà au tour des mirabelles, prévues dès fin juillet cette année.

Des fruits sucrés et aux gros calibres

La cause de cette précocité, c'est bien sûr la météo. Après la grosse frayeur du gel au mois d'avril, les averses de juin et la chaleur de ces dernières semaines ont fait pousser les fruits très vite et très bien pour la grande majorité d'entre eux : "les pertes de volumes dues au gel sont compensées en général par les gros calibres et la qualité des fruits" explique Philippe Jacques technicien arboricole à la chambre d'agriculture d'Alsace. "Le seul bémol concerne les quetsches d'Alsace et les poires qui n'aiment pas la chaleur".

Évelyne Hermann, arboricultrice à Bouxwiller © Radio France - Emilie Pou

Sur le domaine bio d'Évelyne Hermann à Bouxwiller, on a constaté aussi cette avance sur la récolte des fruits : "On avait même pas fini les cerises quand on a commencé les pêches" analyse l'arboricultrice. "Les fruits ont engorgé tout le soleil qu'on a en ce moment; ils sont vraiment très sucrés et très goûteux. Pour l'instant ça se présente bien".

La canicule, un risque pour les fruits

En revanche, il ne faudrait pas qu'une canicule s'en mêle selon les arboriculteurs qui scrutent avec inquiétude la météo prévue en début de semaine prochaine : "Quand il fait trop chaud, la nuit notamment, l'arbre se protège et bloque toute sa respiration, donc ça pourrait bloquer l'évolution de la maturation et surtout faire baisser le calibre des fruits. Il ne faudrait donc pas que les fortes chaleurs durent trop longtemps".

Pour éviter les coups de soleil sur les poires, qui n'aiment pas la chaleur, un système à base de chaux est appliqué © Radio France - Emilie Pou

Il ne faudrait pas non plus que de gros orages éclatent, car c'est aussi l'un des risques pour les arbres fruitiers.