Châlons-en-Champagne veut révolutionner l'agriculture

Avec le collectif "Planet A", lancé officiellement ce jeudi, la ville de Châlons-en-Champagne a pour ambition d'accueillir chaque mois de juin un "Davos de l'agriculture", en lien avec une future "Cité de l'agriculture".

Le maire de Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu, a officiellement lancé ce jeudi à Paris l'initiative baptisée "Planet A". Il s'agit d'un collectif qui veut "proposer et réfléchir à une troisième révolution agricole", précise Benoist Apparu.

"L'agriculture est au croisement de toutes les problématiques mondiales des 50 ans à venir : problématiques alimentaire, énergétique, environnemental. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour préparer l'avenir et sortir des conflits d'aujourd'hui", explique-t-il.

Organiser un "Davos de l'agriculture"

La première concrétisation de cette initiative sera l'organisation, tous les ans au mois de juin et dès juin 2018, un "Davos de l'agriculture" (la ville suisse de Davos accueille tous les ans fin janvier un Forum économique mondial) "avec les 400 décideurs qui comptent dans le domaine de l'agriculture", poursuit Benoist Apparu, qui souhaite aussi lancer un Institut de hautes études agricoles, en lien avec l'école d'ingénieurs Agro Paris Tech : "Là encore en mélangeant, par exemple, des cadres de la grande distribution, de l'Union européenne, des ONG environnementales.. qui travailleraient deux jours par mois autour de ces questions".

"L'objectif est de réunir en juin à Châlons les 400 décideurs mondiaux du monde agricole : institutions, états, universitaires" #ConfPlanetApic.twitter.com/SNtT6ZmF4b — Planet A (@i_Planet_A) October 26, 2017

Une "Cité de l'agriculture" sortira de terre

Afin de devenir un centre de référence mondial sur l'agriculture, la ville de Châlons-en-Champagne compte donc articuler son projet autour de quatre axes : la recherche, la formation, le développement-économie, et un pôle grand public autour d'une future "Cité de l'Agriculture".

"Nous comptons créer des cours en ligne (Mooc), développer un incubateur de start-ups, et accueillir un diplôme de grande école d'ingénierie agricole autour de la "smart-agriculture", explique Benoist Apparu. L'Université Reims Champagne-Ardenne s'est déjà associé au projet et dès le mois de décembre, les études seront lancées pour déterminer où et quand les bâtiments pourront construits et avec quels financements.