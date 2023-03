Chamberet : le jus de pommes de l'entreprise adaptée de la commune décroche l'or au concours général agricole

Comme chaque année le Limousin a brillé lors du concours général agricole au salon de l'agriculture. Mention spéciale à la Corrèze encore une fois qui a ramassé 7 médailles parmi lesquelles la médaille d'or pour le jus de pommes de l'AVEHC, l'Association Vieillesse et Handicap de Chamberet. C'est le nom de l'association qui gère notamment l'entreprise adaptée de la commune qui depuis 2010 fabrique cidre et jus de pommes. C'est la première fois qu'elle présentait un produit au concours général.

Une fierté pour toute la commune

Et elle n'est pas peu fière de sa victoire. Elle a d'ailleurs déjà collé sur sa vitrine le macaron du concours général. Une fierté qui rejaillit sur toute la commune explique le maire de Chamberet. "Evidemment ça retentit sur l'image de la commune, indique Bernard Rual. Les habitants sont heureux d'avoir ce produit qui a été remarqué au salon de l'agriculture". Dont acte : "Il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui klaxonnent et qui nous font bravo" raconte Marie-Anne Fraysse, la directrice de l'entreprise adaptée.

Une victoire contre toute attente

Une fierté qui retombe aussi sur les salariés de la cidrerie. Ils sont 5 à trier, laver et presser les fruits à l'automne et à mettre le jus en bouteilles. 20 000 par an de jus auxquelles s'ajoutent 10 000 de cidre et autant de pétillant. "Je suis fier. c'est encourageant" précise Michel. Cette fierté est d'autant plus forte que personne ne croyait à cette victoire souligne Stéphane Lelièvre, l'encadrant de la cidrerie. "Vu qu'il y avait beaucoup de jus de pommes en France sûrement qui ont postulé, donc, nous avec nos pommes de la Corrèze, on n'y croyait pas du tout non ! "

20 000 bouteilles de jus de pommes sont produites tous les ans par la cidrerie des Monédières © Radio France - Philippe Graziani

Des variétés anciennes au goût incomparable

Mais c'est sans doute justement les pommes de Chamberet qui ont fait la différence. "On est sur des variétés de pommes anciennes. On a des pommes acidulées et un peu sucrées en elles-mêmes" précise Stéphane Lelièvre. Notamment la Blandurette qui est typique de la commune. Des pommes qui sont apportées par des producteurs très proches, une vingtaine de kilomètres au plus. Des simples jardiniers aussi peuvent fournir les fruits de leurs quelques arbres. D'ailleurs pour garantir son approvisionnement l'entreprise vient de lancer un programme de plantation et propose à ceux qui ont un jardin d'y planter un ou des pommiers.