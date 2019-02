Elections à la chambre d'agriculture de la Dordogne : moins d'un agriculteur sur deux a voté selon la FDSEA

Le dépouillement des élections à la chambre d'agriculture doit avoir lieu ce mercredi en Dordogne. Cette année, moins d'un agriculteur sur deux a voté selon la FDSEA. C'est environ cinq points de moins qu'il y a six ans

Coulounieix-Chamiers, France

C'est ce mercredi matin vers 10h que débute le dépouillement des votes des agriculteurs. Pour renouveler la chambre d'agriculture de la Dordogne.

Cette année, un peu plus de 33.000 inscrits devaient départager trois listes. Le FDSEA-JA, emmenée par le président sortant Jean-Philippe Granger, la Coordination rurale d'Eric Chassagne, et la confédération paysanne de Jules Charmoy.

Les agriculteurs ont eu du 16 au 31 janvier pour voter après une campagne parfois tendue. Une campagne marquée par la rencontre entre des éleveurs et Christiane Lambert, la numéro 1 de FNSEA en France. C'était début janvier.

Christiane Lambert est donc venue motiver ses troupes. Et appuyer la nouvelle candidature de la liste emmenée par Jean-Philippe Granger, agriculteur à Notre Dame de Sanilhac et président sortant de la chambre. Tout cela dans un contexte de grande incertitude quant aux résultats du scrutin.

Faible taux de participation

La coordination rurale, emmenée par Eric Chassagne n'a pas caché son ambition de s'imposer cette année. Elle qui il y a six ans talonnait déjà la FDSEA. Elle était arrivée deuxième avec seulement un peu plus de 200 voix d'écart.

Le syndicat agricole espère en tout cas profiter d'une certaine volonté de "dégagisme" déjà observée dans le monde politique.

Et de sa proximité assumée avec les gilets jaunes au début du mouvement en tout cas. Quoi qu'il en soit, les futurs élus devront s'atteler à reconquérir la confiance des agriculteurs. Cette année, seulement un agriculteur sur deux a voté selon la FDSEA (collège chefs d'exploitation). C'est environ cinq points de moins qu'il y a six ans.

En Dordogne, la chambre d'agriculture a toujours été dirigée par la FDSEA alliée aux JA. Les résultats devraient être connus en fin de journée mercredi.