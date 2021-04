Champagne-Ardenne : le gel menace les vignes et les cultures

Avec la vague de froid des derniers jours, les vignes et les cultures ont été abîmées par le gel dans la Marne et les Ardennes. Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie a annoncé avoir activé le régime de calamités agricoles pour compenser les pertes.

Des bourgeons de vignes flétris, brûlés par le froid : c'est le constat que fait Anne-Sophie, viticultrice près de Sacy. "Ces bourgeons sont devenus complètement noirs", déplore-t-elle, tout en réinstallant les piquets des pieds de vignes. Même chose dans une parcelle de Chardonnay à Sacy : "Avec le froid, les bourgeons sont devenus secs et ils s'effrittent", remarque Patricia.

Des vignes des Pyrénées-Atlantiques touchées par le gel. Image d'illustration. © Radio France - Anthony Michel

A cause des vagues de froid des derniers jours, qui viennent s'ajouter aux gelées de janvier et février, les vignes ont souffert. En Champagne, la catastrophe est évitée mais le froid a tout de même brûlé des bourgeons dans certains secteurs, notamment dans le Sézannais et dans l'Aube. Vendredi 9 avril, le ministre de l'agriculture Julien Denormandie a décidé d'activer le régime de calamités agricoles pour compenser un maximum et le plus vite possible les pertes dues à la météo.

Le verdict dans les prochains jours

Les champs de légumineuses sont aussi touchés par le froid, comme dans la parcelle de pois d'hiver d'Eric Lainé, agriculteur à Saint-Memmie et président du syndicat général des betteraviers, qui estime à 30% les pertes dans cette parcelle. "La plante n'est pas faite pour supporter ce froid-là, le gel fait éclater les cellules, qui finissent par flétrir et mourir", explique-t-il.

Même chose pour les betteraves : a priori pas de grosses catastrophes, mais il y a tout de même plus de 2000 hectares touchés par le gel dans la Marne et les Ardennes. "On commence à connaître ces variations climatiques drastiques, confie Eric Lainé, mais quand on passe du jour au lendemain de 20°C à des températures en-dessous de zéro, ça devient difficile pour nos cultures, qui ne sont pas toujours préparées à cela."

Eric Lainé constate les dégâts dans sa parcelle de pois d'hiver près de Châlons-en-Champagne. © Radio France - Marie Martirossian

Pour savoir le chiffre total des pertes des vignes et des cultures, il faut encore attendre quelques jours. Eric Lainé et les autres cultivateurs espèrent que les gelées matinales cesseront rapidement, et que les pluies qui reviennent permetteront de rafraîchir les cultures.