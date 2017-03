Champagne : les vignerons indépendants veulent s'engager plus pour l'environnement

La Fédération régionale des Vignerons indépendants de Champagne veut inciter ses adhérents à se lancer dans la certification biologique ou "haute valeur environnementale". Une certification qui implique de réduire les intrants mais pas que...

Les vignerons indépendants de Champagne veulent doubler d'ici 2020 le nombre d'adhérents en viticulture biologique ET Haute valeur environnementale (HVE). Une convention a été signée jeudi entre la Chambre d'agriculture et la fédération régionale des vignerons indépendants pour notamment développer les formations et l'accompagnement à la certification. Aujourd'hui, chez les vignerons indépendants en Champagne, 65 sont certifiés en HVE et bio sur 372 adhérents, soit 12% des adhérents.

Bien sûr c'est contraignant, mais c'est une mention valorisante -- Diane Granger, conseillère viticole à la Chambre d'agriculture

Au niveau national, ce sont près de 40% des adhérents de la Fédération des Vignerons indépendants qui sont en viticulture BIO ou en Haute valeur environnementale. "La haute valeur environnementale travaille sur la biodiversité, sur les indices de fréquence de traitement, sur l'usage de l'eau, le bilan carbone, donc quelque part c'est plus large que le bio...", explique Thomas Montagne, le président. Et de préciser : "...les deux démarches sont complémentaires".

Thomas Montagne : "je pense que les deux démarches HVE et bio sont complémentaires".

Pour obtenir la certification HVE, il faut un cycle de 3 ans. "On dit que c'est 3 ans mais au final il y a un auditeur qui vient sur l'exploitation tous les 18 mois : ce qui permet de s'assurer régulièrement du respect des exigences...", explique Diane Granger, conseillère viticole à la Chambre d'agriculture. "Bien sûr c'est contraignant, mais c'est une mention valorisante donc forcément le label doit avoir une crédibilité...", souligne t-elle.

Ma volonté c'était pas de déplacer le problème en me disant, en remplaçant un désherbant je consomme 10 litres de fioul à l'heure!... -- Yann Alexandre, vigneron indépendant

"Quoi qu'on fasse on est obligé d'utiliser des intrants mais l'objectif c'est d'en utiliser le moins possible, rien que pour moi ! C'est moi le premier qui suis dans les vignes avec les personnes avec qui je travaille... que ça soit dans les vignes ou dans la cuverie", explique Yann Alexandre, vigneron indépendant certifié HVE et basé à Courmas dans la Marne. Réduire les intrants et non les supprimer complètement, c'est toute la différence entre la démarche HVE et la certification biologique.

Sur ses 6 hectares et demi éparpillées sur 9 communes, Yann Alexandre a fait évoluer ses pratiques et a investi dans du matériel -notamment un tracteur- pour faciliter le désherbage mécanique. Mais pas question de polluer plus. "Ma volonté aussi c'était pas de déplacer le problème en me disant, maintenant en remplaçant un désherbant je consomme 10 litres de fioul à l'heure, donc pour réduire ça on réduit les tours minute, on roule un peu moins vite...et tout ça permet de diminuer la consommation de carburant, souligne le vigneron qui voit la certification HVE comme une démarche "globale".

Pas d'insecticides, zéro désherbant, c'est la règle aussi pour Alexis Leconte. Ce vigneron indépendant s'attache surtout à la biodiversité dans ses parcelles (10 hectares) à Troissy. "Sur l'exploitation on a replanté pas mal de haies arbustives, justement pour un peu mieux fermer les parcelles, garder les talus, quelque chose de joli en plus à faire visiter à nos clients", souligne ce vigneron certifié Haute valeur environnementale depuis 2014. "Et c'est vrai que c'est agréable de revoir les vers de terre, les bactéries, les champignons...".