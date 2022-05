Champagne : les vignerons marnais face à la pénurie des bouteilles en verre

Certains vignerons de la Marne sont confrontés à une pénurie de bouteilles en verre pour embouteiller leur champagne. Conséquence notamment d'une offre plus faible que la demande et d'une augmentation du prix du verre causée par la guerre en Ukraine.

Il manque des bouteilles en verre pour embouteiller le champagne dans la Marne. Certains vignerons du département font face à une pénurie de bouteilles ces dernières semaines, alors que c'est en ce moment que le champagne est embouteillé.

"La reprise économique a été plus importante que prévu et les perspectives de stockage ont été plus pessimistes que prévu, explique Yves Couvreur, vigneron à Rilly-la-Montagne, dans la Marne, et également président de la fédération des vignerons indépendants de la Champagne. Les vignerons ont voulu anticiper leurs achats, et certains types de bouteilles se trouvent alors en pénurie. "Les qualités particulières sont en rupture de stock, mais on trouve encore la bouteille de base" détaille Yves Couvreur.

Une pénurie renforcée par la hausse du prix du verre. La guerre en Ukraine a fait augmenter le prix du gaz, qui a lui fait augmenter celui du verre, et mécaniquement celui des bouteilles. Une augmentation entre 5 et 15% par bouteille selon la Fédération des vignerons indépendants de la Champagne.

Vignoble à Rilly-la-Montagne © Radio France - Léo Limon

Et là encore on retrouve ce phénomène d'achat par anticipation, "tout le monde n'a pas la capacité de stocker des bouteilles en avances, explique Yves Couvreur, mais si on se met tous à anticiper les achats on aura le même problème qu'avec l'huile, des surstock chez certains et du manque chez les autres".

"Je devais mettre mon champagne en bouteille à la fin du mois de mai, mais mon producteur m'a prévenu qu'elles ne seraient pas livrée avant le mois de juin" se désole de son côté Didier Jeangout, vigneron de Rilly-la-Montagne. Une situation qui pousse certains vignerons à ne mettre en bouteille qu'une partie de la production, en attendant l'arrivée de nouvelles bouteilles en verre.