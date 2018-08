Chouilly, France

C'est une boîte en bois qui clignote à l'entrée d'une parcelle de vignes, une sorte de maisonnette appelée "Notiphy box" qui indique une zone traitée par des produits phytosanitaires. Un prototype a été installé à Chouilly dans la Marne, sur le domaine expérimental de Plumecocq du Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC). Les professionnels, les employés saisonniers, ou même les promeneurs peuvent être prévenus des zones à éviter pour éviter de respirer des pesticides.

"Au comité champagne on a beaucoup de stagiaires et de temporaires qui sont amenés à travailler sur les essais et comme ils connaissent pas le domaine ça leur permet de beaucoup mieux situer là où on a fait un traitement ou pas...", explique Sébastien Debuisson, chef du service vignes au CIVC, qui a été séduit par le concept. Le délai Jusqu'ici en effet, il existait un système de SMS, mais seuls les professionnels étaient alertés.

Ce boîtier, inventé par un ingénieur bourguignon, pourrait avoir d'autres utilisations à l'avenir. "Je pense à des utilisations dans des endroits touristiques où il y a beaucoup de passages", souligne Mario Rega, ingénieur en agro-climatologie à l'université de Bourgogne. La start-up Deaverde qui fabrique la "Notiphy Box" travaille encore sur son amélioration mais elle a déjà intéressé plusieurs domaines dans le bordelais, en Bourgogne et en Champagne donc. La priorité reste pour l'instant de réduire le coût et la taille du boîtier, pour pouvoir en disposer plusieurs sur un seul domaine.