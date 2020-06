Champigny : une "ruche connectée" pour mieux comprendre l'évolution des abeilles

C'est une première dans l'Yonne et en Bourgogne. Deux apiculteurs du département viennent de recevoir des "ruches connectées" pour mieux suivre l'évolution de leurs abeilles et partager leurs informations avec d'autres professionnels dans toute la France.

Les ruches connectées mises en place par le réseau "fermes Leader" sont assez simples d'aspect : deux barres, qui se place sous la ruche. Il s'agit de deux balances, d'un GPS, d'un capteur thermique et d'une station météo connectée.

Un concentré de technologie que Damien Dumant, apiculteur/ transformateur à Champigny vient tout juste d'installer. Il possède 400 ruches et grâce à cet outil, il espère améliorer ses capacités de production mais aussi rompre une certaine forme d'isolement dans son métier. "On est souvent la tête dans le guidon, dans nos professions. On est un peu seul dans les ruches. Alors se connecter entre collègues, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait. Et en plus, les nouvelles technologies, les balances connectées, nous permettent d'avoir un visuel sur l'évolution de la ruche, ce que les abeilles ramènent en nectar... ça, c'est intéressant parce qu'on a beau être régulièrement dans nos ruches, c'est toujours un outil supplémentaire qui apporte plus de précision", explique l'apiculteur.

La ruche connectée est un petit outil plutôt discret, mais bourré de technologie © Radio France - Damien Dumant

L'EURL Caprices d'Abeilles vend le miel et les produits transformés à la ferme. © Radio France - Delphine Martin

Cet outil technologique peut aider à savoir en temps réel, sur un emplacement précis, ce qu'il en est. Et puis c'est bien de pouvoir se comparer : si j'ai un problème à un moment donné, ça permet de savoir si ce n'est qu'à moi que ça arrive ou si mes collègues ont le même problème", poursuit Damien Dumant, qui vend son miel et les produits transformés à la ferme "caprice d'abeilles".

Une initiative de plusieurs coopératives agricoles

Ce projet de ruches connectées est une initiative de plusieurs coopératives agricoles dont 110 Bourgogne. Une vingtaine de ruches connectées (dont le prix unitaire est de 3 à 4000 euros) ont déjà été installées dans toute la France.

Les coopératives poursuivent ainsi un double objectif : aider les apiculteurs à mieux comprendre l'évolution de l'activité des abeilles, mais aussi prouver que les agriculteurs et les apiculteurs peuvent travailler ensemble en harmonie. "Plus d'un tiers des productions agricoles au niveau mondial et national dépendent des pollinisateurs, donc c'est quelque chose de très important. Ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est d'avoir en direct un recueil de données puisque c'est un réseau national et donc sur toute la France, on va avoir des collectes d'informations de rentrées de miel en fonction de la météo, en fonction des données climatiques, de la température, de la pression atmosphérique etc... et donc on va pouvoir recouper toutes ces informations-là pour mieux analyser comment se fait la production de miel ", explique Eric Ducornet, responsable filière à la coopérative 110 Bourgogne.

"L'objectif, c'est aussi de dire que l'agriculture n'est pas l'ennemie des abeilles, car les abeilles, on en a besoin ! Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, dans ce contexte d'agribashing généralisé, l'agriculture ne tue pas les abeilles, on essaye au maximum de les protéger, car on sait que c'est très important pour nos aliments de demain", poursuit Eric Ducornet.