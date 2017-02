Championne d'Europe, l'agriculture française perd du terrain

Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris. Premier producteur agricole européen, la France perd des marchés à l'international.

Veaux, vaches, cochons... Événement incontournable, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi 25 février et jusqu'au 5 mars porte de Versailles à Paris. Cette année encore, environ 600 000 visiteurs sont attendus, preuve de l'intérêt que suscite le milieu agricole. Jeudi, un sondage Odoxa pour Groupama révélait que plus de la moitié des Français (59%) placent la France en tête des pays européens les plus performants en matière d'agriculture. C'est aussi l'opinion d'un quart des Européens (26%).

Troisième exportatrice européenne

Pourtant, la France perd du terrain. En 2015, la part en valeur de nos agriculteurs français dans la production agricole de l'Union européenne tournait autour des 15 %, à 75,2 milliards d'euros. Fragilisé, l'Hexagone conserve sa médaille d'or de l'agriculture européenne. Mais plus inquiétant, depuis une quinzaine d'années, la France perd des marchés à l'export : le pays n'est aujourd'hui que le troisième exportateur européen de produits agricoles, derrière l'Allemagne et Pays-Bas, et accuse du retard en la matière dans les secteurs de la viande, des fruits et des légumes.

La chute des cours du blé en 2015 et les intempéries de 2016 n'ont rien arrangé, plombant les résultats des céréaliers. L'Allemagne gagne des marchés en s'appuyant sur un modèle très industriel et des travailleurs à bas coût, tandis que l'agriculture néerlandaise optait ces dernières années sur la recherche et les technologies.

Colère, explosion de la précarité... En 2015, la MSA, la sécurité sociale agricole, estimait que 30% des agriculteurs français imposés au régime réel avaient touché des revenus équivalents à 354 euros par mois, contre 18% en 2014, renforçant leur forte dépendance aux aides de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne, dont la France est aujourd'hui encore le premier bénéficiaire.