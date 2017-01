A Changé, l'histoire d'un aviculteur qui s'est battu contre l'adversité

En septembre 2015, un incendie détruisait l'outil de travail de Jean-Yves Guérot. L'homme n'a jamais renoncé. Il vient de redémarrer son activité.

C'est l'histoire d'une renaissance. C'est l'histoire d'un agriculteur de 54 ans qui aurait pu tout arrêter. Mais Jean-Yves Guérot n'est pas du genre à se laisser abattre. Oui, c'est vrai, il le reconnaît d'ailleurs volontiers, au début, il y a eu des moments de doute, de flottement. Perdre en quelques minutes les bâtiments et la production qui le faisaient vivre, ça a été dur. L'aviculteur changéen a vite repris le dessus, n'a jamais baissé les bras. Il a décidé de poursuivre l'aventure recevant le soutien de ses voisins, amis et clients qui ne sont pas détournés de lui malgré les difficultés. Les experts, les assureurs, les banquiers sont venus lui rendre visite et lui ont accordé leur confiance.

Le poulailler ultra-moderne de Jean-Yves Guérot à Changé © Radio France

Les travaux de construction d'un nouveau poulailler ont démarré au printemps dernier. Le bâtiment ultra-moderne et fonctionnel de 1500 m2 est sorti de terre à l'automne. Et juste avant Noël, Jean-Yves Guérot a enfin repris son activité. Il avait hâte. Il se dit que cette énergie dépensée n'a pas été inutile. Il (re)fait, après des mois d'attente, ce qui l'a toujours passionné, animé. Tous les jours, il s'occupe de 33.000 poulets (des milliers de dindes vont arriver dans les semaines à venir). Jean-Yves Guérot est heureux, heureux de savoir que sa production mettra de nouveau l'eau à la bouche des consommateurs.