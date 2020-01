Changement climatique : le Conseil départemental de Côte-d'Or mène une expérimentation sur les vignes

Comment les vignes de Côte-d'Or vont-elles s'adapter au changement climatique? Pour répondre à cette question, le Conseil départemental de Côte-d'Or a acheté en 2019 six hectares et demi de vignes sur trois parcelles en Chardonnay et Pinot noir sur la commune de Pommard.