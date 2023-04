Changement climatique : un pomiculteur corrézien fait le pari de l'amande

C'est aussi une bel avantage de l'amande : la floraison des amandiers est l'une des plus belles qui soit et elle est de plus très parfumée

Benoît Berthy est connu pour les variétés de pommes anciennes qu'il cultive et dont il fait des jus et des compotes qu'il vend notamment à la Halle Gaillarde de Brive. Mais il y a trois ans il s'est lancé dans une culture plutôt insolite au milieu des vergers de pommiers AOP du Limousin. Il a planté 3 hectares d'amandiers.

ⓘ Publicité

Même en altitude

Un désir de diversification pour lui mais qui ne pouvait se faire sans prendre en compte le changement climatique explique Benoît Berthy. "L'amande aime bien la chaleur et on a des étés de plus en plus chauds. Elle est aussi moins gourmande en eau que certaines cultures fruitières comme la pomme". Et elle peut très bien s'adapter à l'altitude. Même si elle est plutôt jusqu'à présent cantonnée au pourtour méditerranéen Benoît Berthy rappelle qu'au Maroc elle pousse à 2000 mètres d'altitude.

Des variétés les plus tardives

Le plus gros problème des amandiers est le gel. Les fleurs et les jeunes fruits y sont très sensibles. Benoît Berthy a pris toutes les précautions. Il a disposé en particulier des bougies antigel dans son verger. Mais il a avant tout bien choisi les variétés qu'il a plantées en prenant contact avec une technicienne et des pépiniéristes spécialisés pour trouver les variétés fleurissant le plus tard possible. "L'amandier est un arbre qui fleurit tôt et qui dit floraison tôt dit exposition au gel". Il n'a donc pris que des variétés fleurissant après le 15 mars, les plus tardives qui existent.

Pistaches, grenades et feijoas

Il est encore tôt pour crier victoire. Mais la toute première floraison cette année a été plutôt belle et les premiers fruits sont apparus. Benoît Berthy a aussi constaté l'été dernier notamment que sans irrigation aucune les amandiers ont mieux résister à la chaleur que ses pommiers eux aussi non irrigués. De quoi donc envisager un bel avenir aux premières amandes corréziennes. Benoît Berthy ne mise pas que sur l'amande. Il teste aussi, à bien plus petite échelle, la grenade, la pistache et même le feijoa, un fruit brésilien.