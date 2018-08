Puy-de-Dôme, France

Le changement d'heure vit-il ses derniers instants ? Jusqu'au 16 août, vous pouvez vous exprimer pour ou contre le changement d'heure. La commission européenne invite les citoyens des 28 pays membres à donner leur avis. Ce changement d'heure a des conséquences sur chacun de nous, mais aussi, sur les animaux. Deux fois par an, fin mars et fin octobre, il faut décaler leur rythme. Rémi Bony a une quarantaine de vaches laitières avec trois associés du GAEC des violettes à Aurières, au cœur du parc des volcans d'Auvergne. Cet éleveur explique combien le changement d'heure perturbe ses bêtes qui aiment bien la routine.

Une baisse de la production et de la qualité du lait

Les vaches sont des animaux hyperroutiniers. "Si on avance ou on recule la traite d'une heure, elles sont déboussolées", explique Rémi Bony. Le changement d’heure perturbe donc fortement la traite et les éleveurs enregistrent une baisse de production du lait à cette période. Ce décalage d'une heure génère également du stress et altère la qualité du lait. Il faut compter environ une semaine pour que les vaches retrouvent un rythme régulier. Pour que le changement d'heure soit moins stressant pour les bêtes, Rémi Bony décale un peu l'heure de la traite quelques jours avant. Mais pas trop non plus, car derrière il y a la transformation et la fabrication du Saint-Nectaire.