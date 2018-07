Corse, France

Depuis quelques mois les éleveurs porcins non labellisés se sont regroupés en syndicat. L’associu di i purcaghji corsi a un objectif, celui d’avoir un label tamponné sur leurs produits afin de protéger leur production et d’être reconnaissable aux yeux des consommateurs. Pour l’instant "on est des électrons libre" rajoute Christian Benigni éleveur porcin à San Martino di Lota au nord de Bastia en Haute-Corse et membre du syndicat i purcaghji corsi. Mais pour lui, "il faut tout de même trouver une solution, pour les éleveurs qui travaillent avec des porcs croisés puissent trouver leur place dans le monde agricole."

Des éleveurs corses non labellisés en quête de l’AOP: Le reportage de Mathilde Errard Copier

Pas de porcs croisés dans l’AOP

Les éleveurs non labélisés se reconnaissent dans l’AOP charcuterie corse. Mais le cahier des charges très stricte de celle-ci autorise seulement des porcs de race corse né et élevé en Corse. Portant l’INAO, l’institut nationale de l’origine et de la qualité qui délivre les labels pencherait pour un assouplissement des critères de l’AOP. Le syndicat Salameria Corsa, qui regroupe 70 éleveurs n’est pas prêt d’enlever le critère de la race : " Pour la mise en valeur des produits c’est ce qu’il y a de mieux" rajoute Nicolas Campodimacci son président.

I purcaghji corsi regrette le peu d’ouverture du syndicat AOP

"Aujourd’hui on est sur des mêmes marchés" selon Christophe Piazza le président de l’associu di i purcaghji corsi "les produits sont similaires" pour lui "La seule volonté vient du syndicat AOP et d’un certain nombre d’éleveurs qui sont plus ou moins dans une petite chapelle" conclut’il.

Se tourner plutôt vers l’IGP Ile de Beauté ?

Joseph Colombani le président régional de la chambre d’agriculture de Corse propose plutôt aux "éleveurs qui travaillent avec des porcs qui ne sont pas corse de se tourner vers l’IGP Ile de beauté, mais de demander une modification sur l’importation des porcs" L’IGP Île de beauté a été demandé par les industriels corses de la charcuterie. Ce label autorise, entre autres, l’utilisation de porcs venus d’hors de corse pour faire de la charcuterie. Pour Joseph Colombani "les éleveurs non labellisés trouveront dans ce label leur place alors qu'actuellement nous perdons notre temps et on alimente le conflit entre producteurs corses."

Pour l’associu di i purcaghji corsi hors de question d’utiliser le label Île de Beauté. Il envisage plutôt de créer leur propre label.