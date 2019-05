Charente : le vignoble touché par le gel

Le vignoble du cognaçais a souffert du gel, ces derniers jours. Deux nuits de suite, les températures sont devenues négatives au petit matin. Les dégâts sont disparates, d'une exploitation à l'autre, et même souvent d'une parcelle à l'autre. Ce sont les jeunes pousses qui ont le plus souffert.

Charente, France

Le vignoble charentais a connu un premier épisode de gel dans la nuit de samedi à dimanche. C'est surtout pendant la nuit de dimanche à lundi que le gel a été le plus fort. On est loin quand même des gelées de Mai 2017, qui avaient détruit environ 90% du vignoble. Le syndicat des viticulteurs, l'UGVC, se donne quelques jours pour dessiner une cartographie précise de ces dégâts dans la zone d'appellation.

Différente d'une parcelle à l'autre

Les vignes les plus touchées par le gel se situent en contrebas des côteaux. Ce sont les "gites", les jeunes pousses qui viennent de se développer, et dont les raisins déjà formés ne grossiront plus. Les dégâts sont très disparates d'une exploitation à l'autre, de 20% à 40% en moyenne dans le seul secteur de Val-des-Vignes, près de Châteauneuf-sur-Charente.