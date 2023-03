Charente-Maritime : blocage des ports de pêche et marche funèbre jeudi à La Rochelle

Une marche funèbre de la filière pêche est organisée ce jeudi après-midi à La Rochelle. Elle partira à 14h30 de la place Saint-Jean-D'acre jusqu'au Vieux-Port. A partir de jeudi matin et pendant deux jours au moins, les ports de pêche de La Rochelle, Royan et La Cotinière seront bloqués. Les marins de Boulogne-sur-Mer, Cherbourg, Dieppe et Lorient ont montré la voie dès le début de la semaine à l’appel du Comité national des pêches. C'est désormais toute la côte Atlantique qui est impactée. Les raisons de la colère sont multiples : prix du carburant, difficultés de recrutement, quotas européens et maintenant fermeture des zones de pêche dans le golfe de Gascogne.

Une fois n'est pas coutume, c'est l'ensemble de la filière pêche qui est dans l'action. Les mareyeurs, transporteurs et entreprises de service sont solidaires des deux journées "port mort". Quant aux criées, elles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, "la dernière vente aux enchères a eu lieu ce (mercredi) matin à La Rochelle", confirme Pascal Bouillaud, coprésident de l'Association des directeurs de criée*.* Et le mouvement pourrait continuer en début de semaine prochaine si les revendications ne trouvent pas écho. Le Comité national des pêches maritimes réclame un rendez-vous d'urgence avec le président de la République.

" SOS marin en détresse "

Certains marins charentais-maritimes n'ont pas attendu la réunion du comité départemental des pêches pour entrer dans l'action. Ce mercredi matin, les premiers signes de la colère étaient visibles à l'entrée du port de pêche de La Rochelle. Une poignée de professionnels tenait un piquet de grève, avec banderoles, feu de palettes et pneus. Amarrés au premier ponton, plusieurs chalutiers arboraient des banderoles revendicatives sur lesquelles on peut lire "SOS marin en détresse", "Marin naufragé européen" ou encore "Plan cétacé, mort du métier".

Le porte-parole rochelais des marins-pêcheurs en colère, Romuald Coutanceau, "Il y a trop de problématiques, les mecs sont arrivés à saturation, ils n'en peuvent plus. Ils veulent nous mettre des balises et des caméras à bord, ils ne veulent plus qu'on travaille dans les aires marines protégées, ils veulent nous fermer trois mois l'hiver et un mois l'été, la gasoil, les quotas, il faut arrêter. On ne demande pas l'aumône, on ne veut pas d'aides, on veut travailler." Romuald Coutanceau observe avec satisfaction de toute la filière est solidaire. Et c'est assez inédit. "Ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de nous. Criées fermées, mareyeurs fermés... Je pense que le mouvement va durer, tant qu'on n'obtiendra pas quelque chose..."

Pêche : les prémices de deux journées "port mort" à La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

"C'est beaucoup de boulot pour peu à la fin"

Parmi les pêcheurs mobilisés, Kylian Masson, 24 ans. La pêche ? Il est tombé dedans tout petit. Lors de vacances passés au bord de l'Atlantique. Ce n'est pas une histoire de famille, juste un coup de cœur de gamin après être monté pour la première fois sur un bateau. Kylian a acheté son chalutier "l'Aphrodite" il y a trois ans. et recruté un matelot. Il savait que ce serait difficile, mais pas à ce point. "Il faut avoir le dos solide, c'est de plus en plus dur. On a été obligé de faire un plan de redressement pour l'entreprise parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Les frais, les charges, le gasoil, la baisse de quotas. Et en plus, si on nous dit d'arrêter de pêcher pendant quatre mois, je ne peux pas me permettre de dire à mon gars de rester chez lui [...] Nous à deux, il ne faut pas faire en-dessous de 15.000 euros pour qu'un matelot touche entre 1300 et 1500 euros... C'est beaucoup de boulot pour peu à la fin."

Le département au soutien

Dans un communiqué, le Département de la Charente-Maritime a tenu à apporter son soutien aux pêcheurs qui doivent faire face à un contexte difficile aggravé par des règlementations qui impactent de plus en plus la viabilité de leur activité. "À force d’imposer des mesures de plus en plus contraignantes à la profession, c’est le visage de la pêche artisanale charentaise-maritime qui risque d’être défiguré. Alors que l’ensemble de la filière est lourdement impacté par les crises qui se succèdent, celle-ci subit également le poids de normes drastiques imposées par l’Union européenne. Dernière en date, le projet d’interdiction du chalutage dans les aires maritimes protégées, proposé par la Commission européenne le 27 février dernier, est tout simplement inacceptable et intenable, à terme [...] Dans notre département maritime, la pêche est non seulement un secteur structurant qui génère de l’emploi et une économie importante, mais c’est aussi une identité et une pratique ancestrale auxquelles nous sommes très attachés. Plus que jamais, le Département se tient aux côtés des pêcheurs et des métiers de la pêche et s’oppose fermement à cette nouvelle proposition d'interdiction totalement déconnectée de la réalité de la vie de notre territoire.