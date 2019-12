Charente-Maritime : et si on replantait des haies à la campagne ?

Saint-Saturnin-du-Bois, France

Planter des haies... c'est l'activité du moment dans la campagne charentaise ! Chaque week-end, plusieurs chantiers sont organisés par des agriculteurs, des particuliers, des collectivités. Il faut dire que cette activité est largement subventionnée, notamment via le programme public Eva (Entretien et valorisation de l'arbre) en Charente-Maritime. Mais c'est pour la bonne cause : les haies permettent de reconstituer le paysage, soutenir la biodiversité, et donc la pollinisation des plantes, ce qui est bon pour l'agriculture... Plusieurs chantiers se sont tenus ce week-end à Saint-Saturnin-du-Bois en Charente-Maritime.

"Deux bleus, deux jaunes, un rouge..." Une carte en main, Renaud, habitant bénévole de Saint-Saturnin-du-Bois, guide la pose des tuteurs pour les plants d'une future haie installée sur un terrain communal. Rouge pour les arbres, bleu pour les arbustes, et jaune pour les buissons. "Il faut absolument avoir des étages différents, explique Renaud, parce que les insectes et les oiseaux ne nichent pas tous à la même hauteur." Renaud y prend beaucoup de plaisir, et il a le sentiment de participer à améliorer l'environnement de sa commune.

"En plus, on va planter des arbres fruitiers !"

Laurent, adhérent de la LPO, plante un arbuste qui va grossir et abriter les oiseaux. "Mais ça a aussi un effet sur le paysage! en plus on va planter des arbres fruitiers." © Radio France - julien fleury

"Voilà, un petit trou..." Agenouillé dans la terre, Laurent plante un tout petit arbuste. Ce passionné d'oiseaux, adhérent de la LPO, est venu de Surgères pour reconstituer des habitants. Mais pas seulement : "ça a vraiment un effet sur le paysage. En plus, on va planter aussi des arbres fruitiers, les gens pourront venir se servir, manger les petits fruits en plein été. Et puis c'est une source de vie !"

De la vie, animale et végétale, il y en a déjà beaucoup à Saint-Saturnin, petite commune de la vallée du Mignon qui s'est tenue en partie à l'écart des arrachages de haies dans les années 70, au nom de la mécanisation agricole. "Il y a des boisements où on a pu constater une très grosse activité en terme de variétés d'espèces", confirme Aude Simonneau, conseillère municipale chargée du dossier "trame verte et bleue". Mais il faut maintenant reconnecter entre eux ces espaces naturels : "si on crée des liens entre ces bois, on augmente les échanges. Et c'est aussi bénéfique aux terrains cultivés dans le sens où là on parle vraiment de pollinisateurs."

Un cordeau, des tuteurs de couleurs. planter une haie nécessite pas mal de technique. C'est aussi pour les habitants de communes rurales une façon d'agir sur leur environnement. © Radio France - julien fleury

Un agriculteur fait justement partie du comité de pilotage de ce projet municipal. Stéphane Gilbert va accueillir en janvier 600 mètres de autour d'une parcelle : "ça va protéger du vent, et puis c'est bon pour les oiseaux et la nature... mais bon. Il faudra au moins 15 ans avant de pouvoir en profiter !" Un investissement sur l'avenir qui montre au passage que beaucoup d'agriculteurs sont aussi sensible à leur environnement.

"Planter des arbres permet de se rapprocher de la population"

Et justement, à quelques kilomètres de là, un autre chantier mobilise une vingtaine de bénévoles autour des agriculteurs bio de la Ferme du bois du Treuil de Saint-Saturnin. Il s'agit de poser des haies autour d'une grande parcelle de céréales. Pour Victor, l'un des jeunes associés, "ça devrait être obligé, quand une parcelle dépasse les 10 hectares d'un seul tenant, de mettre des arbres sur trois côtés ! On perd un peu en surface, mais c'est minime par rapport aux bienfaits de la haie."

Victor est intarissable sur ces bénéfices des haies, pour lesquels il n'a eu que 60 euros à débourser du fait des subventions : "Cela coupe le vent, cela favorise l'infiltration de l'eau. Particulièrement important cet automne où on a eu beaucoup de problèmes pour les semis car les sols sont gorgés d'eau. On va développer de l'élevage, donc cela permettra de protéger les animaux, l'hiver du vent, du soleil l'été." Alors certes, cela demande beaucoup de main d'oeuvre à l'implantation. "Mais c'est à nous de mobiliser des gens, notre réseau. Planter des arbres permet de se rapprocher de la population. Donc aux arbres, citoyens !"