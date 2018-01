Saint-Pierre-d'Amilly, France

On se souvient des images de lapins tournant en rond dans des cages exiguës : en décembre dernier l'association L214 mettait en cause, vidéo à l'appui, les conditions d'élevage des Orylag ces lapins destinés à des grandes marques de luxe comme Dior ou Dolce & Gabbana dans l'unité expérimentale de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), à Saint pierre d'Amilly en Charente Maritime ainsi que dans deux autres élevages privés (en Charente-Maritime et en Deux Sêvres).

A l'issue d'une inspection interne, le directeur scientifique agriculture de l'INRA Christian Huyghe affirme que les 400 à 500 lapins ne sont pas maltraités, qu'ils sont dans un bon état sanitaire et s'ils présentent des marques de cicatrices, ou de maladie c'est bien le signe dit-il qu'ils ont été soignés. Les blessures affirme-t-il, il y en a dans n'importe quel élevage

Capture d'écran de la vidéo du centre INRA de St Pierre d'Amilly diffusée par L214 © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des cages agrandies d'un tiers

L'inspection interne menée par l'INRA va tout de même déboucher sur un agrandissement des cages dans lesquelles vivent les lapins d'1/3 par rapport aux cages actuelles annonce Christian Huyghe, ce qui aura pour effet de diminuer à 300 le nombre de lapins Orylag dans l'unité expérimentale de Charente-Maritime. Il va aussi y avoir un "enrichissement des cages" avec des blocs à ronger à la place des grilles de plastique qui y étaient déjà et qui avaient été mal perçues par l'association L214. Elle pensait que c'étaient des bouts de cages détériorés par les lapins, or ils avaient pour fonction d'être rongés.

Le directeur scientifique agriculture de l'INRA ajoute qu'il est très difficile d'estimer quel peut-être le bien être optimal des animaux "je ne suis pas sûr que ce genre de lapin pourrait vivre en plein air" affirme Christian Huyghe. On peut penser qu'il serait souhaitable de mettre les lapins sur une zone plane et pas sur une grille ajoute-t-il, mais il y aurait des problèmes de gestion des déjections.

Il n'y aura plus de lapins fin juillet

De toute manière, l'élevage expérimental de l'INRA à Saint Pierre d'Amilly sera fermé cet été, la décision avait été prise avant l'intervention de l'association L214 et avant l'inspection interne assure l'INRA. Il n'y aura plus de lapins Orylag sur place fin juillet. L'expérimentation arrive à sa fin, elle doit s'achever dit Christian Huyghe. Les centre avait pour objectif d'améliorer la race et de fournir des semences aux éleveurs. Les éleveurs ont décidé de créer leur propre production de semences.