Charente-Maritime : un système révolutionnaire pour produire des huîtres haut de gamme

La Rochelle, France

Le système est testé depuis près d'un an et demi à Ars-en-Ré par des ostréiculteurs du domaine des Grands Garçons. Ostréiculteurs ... mais quelque part aussi chercheurs. En octobre dernier, ils ont déposé un brevet pour protéger leur innovation. En ce début d'année, de grands groupes sont intéressés, et prêts à investir avec eux pour le développer. Mais quel est donc ce système ? Pourquoi est-il si novateur ?

Partant du principe qu'en claire ostréicole la mortalité des huîtres est souvent due à l'augmentation de la température en plein été, jusqu’à 26°C relevés dans l'eau, François Eric Vauchez le co-dirigeant de la société huître DoRê a vite pensé à un système qui permet dit-il "de muscler l'huître et de l'habituer aux fluctuations de températures."

30 % de mortalité à peine avec le nouveau système

Les ostréiculteurs se lancent alors dans un projet finalement très simple techniquement. Des paniers australiens sont utilisés, avec une centaine d'huîtres par panier. Ils sont fixés à un axe central, six d'un côté de l'axe, six de l'autre, et le système électrique, solaire ou relié au secteur de façon traditionnelle permet de régulièrement immerger les paniers, mais aussi de les faire pivoter, et de façon cyclique les remonter à la surface plusieurs fois par jour.

Pour François Eric Vauchez, avec ce traitement, l'huître s'habitue au soleil, se renforce pendant près de quatre mois. Résultat, il y a moins de mortalité, 30% à peine, contre 50 à 60% en temps normal pour des huîtres standards élevées en claire ostréicole.

Le "roll huister", un système innovant à Ars-en-Ré © Radio France - Gérald Paris

Mais il y a aussi un net gain en qualité. L'huître devient plus charnue, la coquille est nacrée, du coup une simple huître standard de taille n°3 passe en produit haut de gamme. Le prix de vente peut même atteindre un euro pièce pour l'ostréiculteur, trois fois plus que d'habitude. Pour Julien Vicario, le responsable de l'exploitation, "l'huître est plus charnue, son muscle est plus développé, et c'est d'ailleurs ce muscle qui donne le goût à l'huître, cette petite touche de sucre ou de noisette."

Le système coûte environ 2.500 euros, et pourrait vite être rentabilisé, quand on sait qu'un module permet de produire près de 1.200 huîtres. De grands groupes sont intéressés par ce système, et un grand nom de l'ostréiculture de Charente-Maritime devrait vite acquérir ce système pour développer son haut de gamme.