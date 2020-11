Charente-Maritime : une attaque de Loup à Saint-Saturnin-du-Bois

C'est bien un loup qui a attaqué des brebis à Saint-Saturnin-du-Bois, une commune de Charente-Maritime proche des Deux-Sèvres. Les relevés faits ce lundi par l'Office français de la Biodiversité (OFB) confirment la prédation par un grand canidé, selon le communiqué de l'office, et des préfectures des deux départements. Des témoignages sur place, et des photos permettent de confirmer la présence d'un loup sur les lieux.

Le loup est-il un des trois animaux échappés d'un élevage ?

L'animal qui a attaqué est-il sauvage, ou s'est-il échappé d'un élevage ? On l'ignore pour l'instant. Mais on sait que trois loups se sont effectivement échappés vendredi du refuge "Le Sanctuaire des Loups" situé à une vingtaine de kilomètres, sur la commune de Frontenay-Rohan-Rohan en Deux-Sèvres. Ces animaux faisaient partie d'une meute de cinq arrivés depuis une semaine d'Ille-et-Vilaine.

D'importants moyens de surveillance et de capture (cages pièges, survols de drone) ont été mis en place autour de l'élevage. Les trois loups seraient tout près du refuge, selon les observations "à 300 mètres de la maison du propriétaire" indiquait vendredi le maire de Frontenay Rohan-Rohan. La zone a été interdite pour ne pas perturber les animaux et l'opération de capture en cours. Les agents de l'OFB sont épaulés par des renforts spécialisés, et par les forces de gendarmerie des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime.

Le loup étant une espèce protégée, il doit être signalé

Les préfectures des deux départements rappellent qu'un loup est une espèce protégée qu'il soit sauvage, ou issu d'un élevage. Il y a un an, un grand loup gris avait déjà été aperçu et photographié dans une autre zone de Charente-Maritime, à Saint-Thomas de Conac, dans le sud-ouest du département.

Si vous apercevez un animal que vous pensez être un loup, vous devez le signaler auprès de l'Office Français de la Biodiversité au 05.46.74.95.20 pour la Charente-Maritime, et au 05.49.25.02.47 pour les Deux-Sèvres.