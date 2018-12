Charente-Maritime : une contamination des coquillages de l'ile d'Aix et de la Baie d'Yves

La préfecture de Charente-Maritime vient d'interdire le ramassage et la vente de coquillages sur l'Ile d'aix et dans la baie d'Yves. Un seul professionnel est concerné, les pêcheurs à pied ne doivent pas les consommer.

Île d'Aix, France

La préfecture de Charente-Maritime demande aux pêcheurs à pied de ne pas consommer les moules de la baie d'Yves, et les huîtres et les moules de l'Ile d'Aix. Les résultats des dernières analyses de l'Ifremer sur des prélèvements en date du 4 et du 6 décembre révèlent un taux trop important d'Eschérichia Coli dans l'eau. Cette bactérie peut provoquer des intoxications alimentaires susceptibles de s'accompagner de diarrhées.

La préfecture a pris un arrêté d'interdiction de ramassage, et de commercialisation. Un seul professionnel est concerné, un producteur de l'Ile d'Aix. Ifremer surveille en permanence la qualité des eaux des zones de production ostréicole et mytilicole. L'interdiction sera levée lorsqu'il y aura deux analyses conformes.