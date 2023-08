Chasse au gabion dans le Calvados : "il faut transmettre cette tradition aux jeunes générations"

C'est une chasse dite traditionnelle. "La chasse au gabion, c'est unique en France, de pouvoir chasser comme cela la nuit, c'est tellement passionnant qu'on a du mal à s'en passer", explique Geoffroy De Lesquen, le père de cette famille. Et pourtant il s'échine à faire passer cette tradition chez ses deux jeunes garçons, Louis 19 ans et Pierre 15 ans.

Une tradition de père en fils

La chasse au gabion a ouvert ce lundi 21 août. Elle dure six mois jusqu'au 31 janvier 2024. Dans les marais de la Dives, ce jeudi la famille De Lesquen était accompagnée de leur oncle Aymeric et de deux amis Christophe et Loïc. "Ce qui est super c'est de transmettre. Mon père aimait ça, mes deux enfants sont là", poursuit Geoffroy avant qu'Aymeric ne renchérisse "On a suivi nos pères ensemble quand on avait 10,12 ans. Avec Geoffroy on chasse depuis l'âge de 16 ans", précise Aymeric.

La famille De Lesquen, de gauche à droite, Pierre 15 ans, Louis 19 ans, Geoffroy le papa et Aymeric l'oncle. © Radio France - Bradley De Souza

Dans les marais de la Dives, Louis s'avance petit à petit dans les roseaux. "Lorsque la nuit tombe, les canards vont commencer à bouger et on va être là à les attendre", décrit le jeune étudiant de 19 ans. "C'est toujours des moments particuliers en lien avec la nature. C'est une ambiance, le bruit des roseaux, les canards qui chantent", poursuit-il.

"On ne prélève que rarement. Pour moi ce n'est pas une finalité. Il m'est arrivé des fois plusieurs nuits et pendant plusieurs gabions de ne voir aucun canard", explique le jeune homme. D'après son père Geoffroy, "trois fois sur quatre, on peut attendre sans qu'il ne se passe rien". Mais l'ambiance du gabion fait tout à ses yeux "comme je le dis, nos problèmes on les laisse en dehors en début de soirée, et on les reprend le matin lorsque l'on a terminé", sourit le père de famille.

Environ 7.000 chasseurs de gibier d'eau dans le Calvados

Après cette première phase de chasse, à l'intérieur du gabion aménagé, tous s'apprêtent à dîner. "On est avec la meilleure équipe de chasseurs finalement", s'amuse l'un d'eux. A côté, une radio est installée pour prévenir l'arrivée d'éventuels canards sauvages. "On a nos appelants lorsqu'ils se mettent à chanter on va voir ce qu'il se passe", explique un des chasseurs.

"Dans ce gabion c'est exactement comme un blockhaus que l'on peut avoir en bord de mer c'est-à-dire que l'on a une meurtrière qui donne sur le plan d'eau. On a souvent pas grand chose mais bon ce n'est pas grave, on est quand même content d'avoir passé la soirée avec les amis et la famille", conclut Geoffroy De Lesquen.

Le département du Calvados compte 13.000 chasseurs dont 7.000 s'adonnent à la chasse aux gibiers d'eau.