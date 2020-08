Chassé-croisé des vacances : les producteurs locaux à la rencontre des automobilistes sur une aire de l'A10

Sur l'aire d'autoroute de Saran, en bordure de l'A10, un groupe de producteurs locaux est parti à la conquête des automobilistes. L'initiative a été lancée au mois de février, à l'échelle nationale, par la FNSEA et le réseau Vinci Autoroutes.

Sous la chaleur écrasante, une dizaine de stands sont installés entre la station service et le restaurant de l'aire d'autoroute de Saran, au bord de l'A10. Miels, farine, prunes, légumes secs, biscuits, confitures... Sur les étals, la région se décline sous toutes ses formes.

L’initiative "Les petits marchés d'ici" a été lancée par le réseau Vinci Autoroutes et la FNSEA, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui ont signé une convention au mois de février dernier. Le but, promouvoir les produits du terroir de toutes les régions de France. Et le réseau des aires d'autoroute sont un endroit propice à la promotion du patrimoine local.

Promouvoir les produits du Loiret

Même si la région est généralement un lieu de passage pour les voyageurs venu de la région parisienne ou du Nord, les producteurs comptent bien montrer que le Loiret, lui aussi, a de beaux produits du terroir.

"On a l'impression parfois que la région Centre-Val de Loire n'a pas vraiment de produits spécifiques", regrette Alexandra Laurent-Claus, qui a fait le déplacement pour faire découvrir ses produits au lait d'ânesse. "Mais en réalité, on a vraiment une diversité de produits agricoles assez remarquable. Je trouve que c'est bien d'être là aujourd'hui pour montrer que dans le Loiret il y a beaucoup de choses qui se font."

Opération séduction pour les producteurs locaux sur l'aire de Saran. © Radio France - Cécile Da Costa

Sur place, la FNSEA 45 et des membres du syndicat Jeunes Agriculteurs sont présents. Pour les producteurs Loirétains, l'enjeu est de taille. Alors que les habitants se sont tourné vers les produits locaux pendant le confinement, ils tendent désormais à retrouver leurs habitudes de consommation d'avant. "L'après confinement est un peu comme l'avant", se désole Patrick Langlois, président de la FNSEA 45. "Les gens ont tendance à retourner en grande-surface."

Cet été, d'autres initiatives comme celle-là auront lieu dans plusieurs aires d'autoroute. A la rentrée, le réseau Vinci espère organiser de nouvelles manifestations, pour les voyageurs du week-end.