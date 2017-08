Chasse : la Fédération creusoise forme les futurs candidats au permis

Depuis le début de la semaine et jusqu'à la fin août, la Fédération de chasse de Creuse forme les futurs candidats au permis de chasse, à Sainte-Feyre-la-Montagne. Au total, ils seront 85 à suivre cette formation obligatoire qui place la sécurité comme priorité absolue, avant l'examen, en septembre.

Un chasseur sachant chasser... doit chasser en parfaite sécurité. "On n'aura jamais de cesse de le répéter, clame Jean-Pierre, formateur bénévole depuis cinq ans, la sécurité, c'est le maître mot." Le moindre petit geste hésitant durant l'examen, un doigt placé un peu trop haut sur la gâchette, une zone ou un angle tir approximatif.. tout ça peut coûter l'élimination d'un candidat le jour J. "Ce qui en soi, n'est pas dramatique, poursuit Jean-Pierre dans un sourire. Mais puisque des vies sont en jeu, c'est l'intransigeance totale qui prime. "

85 candidats au permis dans le département

C'est pourquoi, ce matin-là, pour leur première demi-journée de pratique prévue dans leur formation, les sept futurs candidats au permis présents au centre de tir de Margnat de Sainte-Feyre-la-Montagne redoublent d'attention, particulièrement studieux. Dans l'assistance, quelques jeunes âgés de 15 ans, des fils et des petits-fils de chasseurs pour la plupart, comme Émeline, seule fille de la matinée à suivre la formation. " J'accompagne mon père lors des battues depuis toute petite, et je vois de plus en plus de filles sur le terrain, c'est un milieu qui s'ouvre peu à peu. Maintenant, j'ai hâte d'avoir mon permis pour pouvoir chasser à côté de mon père !"

Les chasseurs sont avant tout des amoureux de la nature - Eric, futur candidat au permis de chasse

A l'inverse, d'autres comme Eric, retraité de la marine âgé de 60 ans, ne sont pas du tout issus d'une famille de chasseurs. "Je suis plutôt citadin, et j'ai envie de mieux connaître mon environnement, la nature. Quand bien même ça peut sembler paradoxal de se promener avec un fusil entre les mains, les chasseurs sont avant tout des amoureux de la nature."

7 000 chasseurs creusois

Avant l'examen, qui se tiendra en septembre, les candidats suivront une deuxième journée de formation pratique, dans les conditions exactes du passage du permis.En cas de succès, ils viendront garnir les rangs des 7000 chasseurs creusois.