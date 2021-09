Chasse traditionnelle : "La ministre de l'écologie n'a pas transmis nos arguments"

Les chasseurs bourguignons manifestent ce vendredi après-midi devant la préfecture. Ils protestent contre la décision du conseil d'Etat d'interdire certains modes de chasses traditionnels. Même s'ils ne sont pas concernés par ces pratiques controversée, des chasseurs de l'Yonne seront dans la manifestation. Olivier Lecas, le président de la fédération départementale, nous explique pourquoi il va se joindre à ce mouvement de protestation.

France Bleu Auxerre : Qu'y a-t-il de scandaleux dans ces décisions du conseil d'Etat qui touchent la chasse traditionnelle ?

Olivier Lecas : On sait que le Ministère, qui était appelé à faire le dossier pour le Conseil d'Etat en réponse à l'enquête, n'a rien fait ! Le ministère a laissé "couler" et il n'y a pas eu de réponse par rapport aux questions qui étaient posées. La Fédération nationale des chasseurs avait pourtant donné des éléments, mais ils n'ont pas été transmis au Conseil d'Etat. Ce qui fait qu'il a statué sans avoir tous les éléments. La ministre de l'Écologie, Barbara Pompili, n'a pas souhaité faire de réponse aux questions qui étaient posées. Elle a fait de la rétention.

Pour vous, ces chasses traditionnelles sont conformes aux exigences du droit européen ?

On comprend qu'on soit pour ou contre la chasse, mais il faut bien comprendre que ces modes de chasses traditionnelles représentent très peu de prélèvements et des traditions séculaires. La chasse, ça fait partie de l'histoire humaine depuis la préhistoire. C'était "la tenderie " dans les Ardennes (qui consiste à capturer la grive au moyen de lacets en crin de cheval). C'était la chasse à la glue dans les départements du Sud. Des chasses qui font absolument, très, très peu de prélèvement. Ce sont des chefs traditionnels qui vont s'éteindre petit à petit.

L'Yonne est-elle concernée par ces chasses ?

Non, l'Yonne n'est concernée par aucune de ces chasses, mais cette affaire, c'est le début de la remise en cause de la chasse. Bientôt, c'est la chasse aux chiens courants qui va être remise en cause. La chasse, aujourd'hui, c'est de la régulation. On prélève des animaux qui sont en surnombre, principalement les sangliers et les grands cervidés.

On note dans pas mal de régions, un regain d'intérêt pour la chasse. Est ce aussi le cas dans l'Yonne?

D'après mes informations , on aurait moins de pertes que les autres années. C'est à dire que d'habitude, on avait entre 2 et 5 % de pertes. Cette année, on est stable par rapport à l'année dernière, entre 9.500 et 10.000 permis.

Quel est le portrait robot du chasseur type dans l'Yonne ?

Le portrait robot du chasseur chez nous : la moyenne d'âge et de 55 ans. C'est à peu prés 15 % de cultivateurs, 25 à 30 % d'ouvriers. C'est le reflet de la population du département. Il n'y a pas de catégories qui sont à l'écart.