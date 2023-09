Châtaignes d'Ardèche : une bonne récolte 2023

Pour une bonne récolte, il faut que le châtaignier soit dans un four au mois d'août et dans un puits en septembre. Voilà ce que disait les anciens et ça a été le cas cette année avec les fortes chaleurs du mois d'août et les pluies de septembre. La récolte devrait donc être satisfaisante et avoisiner les 5000 tonnes.

Le plan de reconquête de la châtaigneraie sauve la récolte

La châtaigneraie traditionnelle souffre en Ardèche de la maladie de l'encre. Tous les arbres ne sont pas malades mais la maladie s'étend et on trouve des châtaigniers atteints dans tout le département alors que jusque-là seul el sud était touché. Il s'agit d'un champignon qui se développe sur les racines des arbres. Combiné à la sécheresse, il finit par tuer l'arbre qui ne parvient plus à s'hydrater.

Le plan "châtaigne" permet depuis plusieurs années de replanter des arbres plus résistants et de subventionner la reconquête de châtaigneraies abandonnées. La conséquence c'est qu'aujourd'hui ces arbres remis en culture et ces nouveaux arbres permettent de compenser les pertes dues aux arbres malades. A terme, ce plan châtaigne devrait permettre de faire augmenter la récolte de châtaignes AOP.

Une demande toujours très forte

Car la demande est toujours forte. La châtaigne fraiche est en perte de vitesse. On vend de moins en moins de châtaignes fraiches qui sont difficile à faire cuire et à cuisiner. Mais le marché de la transformation demande toujours plus de châtaignes AOP d'Ardèche pour en faire des marrons glacés, de la crème de marrons ou encore de la glace aux marrons.