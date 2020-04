Château-Gontier-sur-Mayenne : un foirail tout neuf pour le marché aux veaux

Le marché aux veaux de Château-Gontier-sur-Mayenne vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Fini l'ancien foirail (voir ci-dessous), désormais à l'Espace Saint-Fiacre entièrement reconstruit, les professionnels de la filière bénéficient d'un lieu plus fonctionnel, plus lumineux et abrité du vent pour se retrouver lors du fameux marché aux veaux de la capitale du sud Mayenne. C'est aussi une avancée non négligeable pour l'amélioration du confort des bêtes et donc du bien-être animal.

Pour le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry : "tout est fait pour que nous retrouvions un fonctionnement normal après le confinement. Notre ville est un lieu important pour les cotations".