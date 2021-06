Château-Renault : revenir à l'emploi par le maraîchage bio et les confitures

À Autrèche, près de Château-Renault, l'association "Castel-Renaudais Insertion" invite les femmes éloignées de l'emploi à y revenir par l'agriculture, et plus particulièrement le maraîchage bio. Cette année, elles sont six à y participer.

Confitures de fraises, de groseilles, de mûres, de cassis, et de coings... la table savamment agencée dans le jardin de la ferme de Bellevue d'Autrèche (près de Château-Renault) met à l'honneur les "confitures solidaires" produites sur place. À la vente : les maraîchères qui les ont fabriquées.

L'association "Castel-Renaudais Insertion" accompagne les femmes éloignées de l'emploi dans l'apprentissage du maraîchage bio. Elle a été récompensée d'un prix de 4.000 euros, remis par la Fondation Crédit Coopératif, pour son implication dans l'économie sociale et solidaire.

Trouver sa vocation

Laurent Chantreau, directeur de l'association : "C'est une équipe de femmes qui entretiennent ici les deux hectares et demi. C'est difficile pour elles d'accéder à ce type d'activité, et je trouvais important de le leur réserver. Le maraîchage leur permet de repartir sur le chemin de l'emploi, avec une dimension sociale et un investissement local."

Parmi les femmes de l'équipe, Amandine, qui profite de ce travail pour se former : " ça me permet de me dégager du temps à côté pour monter une exploitation agricole et m'installer à mon tour en maraîchage biologique". Mais l'équipe manque encore de main-d'oeuvre.

"L'année dernière on est arrivé à une tonne de fruits, explique Sylvie Muron. Cette année on voudrait faire une tonne et demie, mais si les bras ne suivent pas derrière, il y aura beaucoup de pertes". La fruitière connaît les difficultés du métier mais elle l'assure : "C'est à la portée de tout le monde ! Il faut vraiment que les femmes se réveillent !".