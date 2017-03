Châteaumeillant fait honneur à son vin

C'est la plus jeune appellation de la région, et l'une des plus petites de France, les vins de Châteaumeillant veulent dynamiser leur image. Le syndicat des vignerons vient de poser des panneaux vantant l'appellation aux points principaux de la ville et devant les chais des vignerons.

Décrocher une appellation c'est bien, mais ce n'est pas suffisant ! Les vins de Châteaumeillant veulent passer à la vitesse supérieure et mieux mettre en valeur leur production. L'appellation a opté pour le slogan "Secret de terroir". " Secret car on est un petit vignoble presque caché, et terroir car on est une très ancienne terre de vigne qui remonte à la gaule gallo-romaine" explique Claire Goyer, vigneronne et trésorière du syndicat des vignerons. Les panneaux qui ont été posés aux points névralgiques de la ville, reprennent donc ce concept. Ils ont un petit côté rétro avec leur ferronnerie et se démarquent bien grâce à leur couleur rouge.

Un panneau rouge identifie également chaque vigneron pour que les visiteurs trouvent plus facilement les chais © Radio France - Michel Benoit

Claire Goyer fait du vin à Châteaumeillant depuis 2013. Ils sont une trentaine de producteurs seulement, sur 90 hectares. Longtemps considéré comme un petit vin délimité de qualité supérieure (classement obtenu en 1965), l'obtention d'une appellation AOC en 2010 a rebattu les cartes. Châteaumeillant veut aujourd'hui être fier de son vin et pas seulement de son petit gris (un vin rosé) qui a fait la réputation de ce vignoble. D'ailleurs le rouge représente aujourd'hui les deux tiers de la production. Elle reste modeste (environ 3.000 hl par an) mais un hectare supplémentaire de vignes a été planté l'année dernière et l'appellation peut s'étendre jusqu'à 580 hectares. Il existe donc encore une sacrée marge de progression !

Des vignes à Châteaumeillant © Radio France - Michel Benoit

Ces nouveaux panneaux, mettant en valeur les vignerons inciteront peut-être les touristes à entrer dans les chais pour des dégustations. Des touristes qui ne sont pas forcément au fait de ce vin, comme nous le confirme Christophe, le patron du restaurant du champs de foire "Ils ne connaissent pas forcément notre petit gris, un rosé sec, donc je leur fais découvrir... et ils apprécient !"

Le panneau d'information, près de l'église, retrace l'histoire du vignoble et le présente. © Radio France - Michel Benoit

Les vins de Châteaumeillant veulent à terme jouer dans la même cour que les Quincy et Reuilly, dont le succès commercial n'est plus à démontrer. Preuve que le vin Chateaumeillant peut être bon : l'appellation ramène 7 médailles du concours général à Paris, dont 4 en or.