Châteaumeillant : un viticulteur se bat pour faire renaître le Gouget Noir

Châteaumeillant, France

Pierre Picot travaille depuis plusieurs années sur ce projet en relation avec le lycée Jean Moulin de St-Amand-Montrond et l'Union pour les ressources génétiques du Centre. Les premières bouteilles de gouget noir ne sont pas prévues avant 2023. C'est un travail de longue haleine. Il a fallu tout d'abord retrouver des pieds chez des particuliers, les authentifier, s'assurer de leur qualité puis les multiplier... 450 ont été plantés en 2017 et 2018 mais le manque d'eau, l'an dernier, les a fatigués. Il a fallu tout arracher pour en replanter d'autres. 170 cette année, et d'autres arriveront ensuite : " L'année prochaine, on a 450 pieds à planter détaille Pierre Picot. Le tout c'est d'arriver à une quinzaine d'ares, et peut-être même une trentaine d'ares à terme."

Les premiers raisins sont apparus sur les jeunes pieds de gouget noir à Châteaumeillant (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Un vrai pari puisque personne ne connait véritablement aujourd'hui le goût de ce cépage : " Il était décrit comme un peu plus léger que le gamay. Mais aujourd'hui, on fait des gamay en maîtrisant les rendements pour avoir un fruit beaucoup plus concentré, mais aussi pour faire ressortir ce terroir de Châteaumeillant. ce sera aussi l'objectif avec de gouget noir."

Seuls, deux rangs de gouget noir ont été plantés pour le moment à Châteaumeillant (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui, pour exister commercialement les petites appellations doivent trouver des idées pour faire parler d'elles : Pierre Picot, espère que le retour du gouget noir assurera un coup de projecteur sur le vin de Châteaumeillant : " C'est un peu compliqué aujourd'hui pour commercialiser des vins d'appellations peu connues comme la nôtre. Souvent, les gens qui tiennent les marchés, vont au plus facile et s'orientent vers des appellations plus connues. Ce qui nous menace le plus dans des appellations comme Châteaumeillant, c'est de disparaître !" Châteaumeillant c'est environ 90 hectares de vignes seulement pour moins de 40 viticulteurs. L'appellation fêtera ses 10 ans l'an prochain.