Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

A Châteauroux, dans le quartier de Belle Isle on se prépare déjà à l'évènement du week-end : le concours National Limousin 2018 ! Ce concours annuel de la race limousine, se tient pour la troisième fois seulement dans l'Indre (la première à Châteauroux). Entre 400 et 500 animaux, issus de 230 élevages à travers toute la France (35 départements) sont attendus. Dès hier (lundi 17/09) plusieurs dizaines d'éleveurs étaient venus bénévolement pour l'installation des stalles qui accueilleront les bêtes dans le hall des expositions.

Dans l'Indre une fois tous les 10 ans

La surface entière de la "bulle" de Belle Isle (3500m²) sera occupée par les bovins participant aux concours. Pour les accueillir une quarantaine d'éleveurs de l'Indre et des départements limitrophes ont répondu à l'appel des organisateurs et sont venus bénévolement aider à l'installation des stalles, ces sortes de "boxs", ouverts, sur lesquels chaque animal sera exposé et disposera pour son bien être d'eau et de nourriture à volonté. "Depuis 1997, le National a lieu une fois tous les 10 ans dans l'Indre - explique Jean-Philippe Brossillon président de la section Centre du Herd Book Limousin - c'est un événement important dans le monde agricole et les éleveurs sont solidaires pour le préparer"

Vitrine du savoir-faire des éleveurs

15 à 20.000 visiteurs sont attendus du vendredi 21 au dimanche 23 septembre. Pour les agriculteurs c'est donc l'occasion de sensibiliser le grand public à leur travail d'élevage et de sélection pour améliorer sans cesse la "race rouge". Mais c'est aussi une vitrine au sens propre. Un évènement commercial ou des affaires vont être conclus entre confrères éleveurs à la recherche de spécimens prometteurs à quelques semaines du début de la saison des reproductions (novembre).