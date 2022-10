Châteauroux : le prochain Salon de la pêche est annulé

Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs berrichons. La prochaine édition du Salon de la pêche de Châteauroux est annulée. C'était l'un des événements les plus importants du pays pour les passionnés, avec environ 15.000 visiteurs chaque année. Après deux ans d'absence à cause du Covid, le Salon devait fait son retour au mois de février à Belle-Isle.

ⓘ Publicité

Mais les organisateurs ont dû se résoudre à l'annuler. "Cette édition et les prochaines, explique Patrick Léger, le président de la Fédération de pêche dans l'Indre. Il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule. Aujourd'hui, avec le Covid, on s'est aperçu que de nombreux détaillants, de nombreux marchands d'articles de pêche ont fait faillite. Alors plus personne ne peut venir... Le combat a cessé faute de combattants".

Et puis les habitudes ont changé : les pêcheurs se fournissent de plus en plus sur Internet. Ce qui pose la question de la pérennité de ce genre d'événements. Pour ne pas laisser les quelques 11.000 pêcheurs du département sur le carreau, la Fédération réfléchit à une nouvelle formule. "Bien sûr qu'il y aura autre chose, poursuit Patrick Léger. On va trouver. S'il le faut, on associera la région. Même si ce n'est pas dans l'Indre, on peut essayer de mutualiser, de faire quelque chose qui sera une fois dans le Loiret, une fois dans le Loir-et-Cher, une fois en Indre-et-Loire, de façon à mettre en œuvre une autre façon de parler de nous".