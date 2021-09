Châteauroux : les Jeunes Agriculteurs et des restaurateurs, main dans la main pour « Terr’ Des Chefs »

Mettre en avant les produits locaux auprès du grand public, dit urbain : c'est la philisophie de la première édition de « Terr’ Des Chefs » qui aura lieu le dimanche 19 septembre place de la République à Châteauroux. L'idée consiste à associer des chefs cuisiniers pour mettre en avant des produits locaux tels que la lentille verte du Berry, le poisson fumé et les AOP en vin et fromage. Les chefs Castelroussins du "P’tit Bouchon", de "Jeux 2 Goûts" et de "L'Avant Garden" ont répondu favorablement à la proposition de Jérémy Debelle et Damien Boissier, deux responsables des Jeunes Agriculteurs dans l'Indre.

Des plats seront donc préparés en amont par ces chefs, vendus au prix de 29 euros. Au menu : Terrine de lentilles, fromages frais et carpe fumée en entrée, Parmentier de cochon confit pour le plat de résistance et Crumble de pommes sauce vigneronne pour le dessert. Les commandes sont possibles dès ce mercredi : tous les renseignements sont sur la page Facebook des Jeunes Agriculteurs de l'Indre. Les menus seront récupérés place de la République où en marge de cette opération, un marché de producteurs locaux sera organisé.