En Mayenne, une école de pêche ouvre pour les jeunes, dès l'âge de 8 ans, à Châtillon-sur-Colmont

L'association de pêche de Châtillon-sur-Colmont et Saint-Georges-Buttavent ouvre son école de pêche pour les enfants de 8 ans et +. Apprentissage théorique et pratique, sensibilisation à la nature. Elle doit ouvrir le 6 avril prochain.