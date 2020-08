Chénérailles : l'unique concours creusois de chevaux de traits de l'année a commencé hier

Sur le champ de foire de Chénérailles, Isaac piaffe. 1 mètre 65 au garrot, plus de 600 kilos, à 2 ans l'étalon en impose. Ce matin, son éleveur de la Brionne, Hervé Petit, le présente au jury du concours des chevaux de traits.

Ce concours, c'est le seul que fera Hervé Petit cette année. D'habitude, il y en a un par canton creusois. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, le syndicat des éleveurs de race de la Creuse n'organise que le concours départemental. Ce dimanche, place à une seule et unique race de chevaux : les traits bretons. 26 étalons, juments et pouliches sont en lice.

« Ca représente le travail d'une année, explique Isabelle Dumay, éleveuse et présidente du syndicat des éleveurs, en 10 minutes, le jury juge le travail de toute une année. » Un jugement parfois cruel.

Avant d'être présentés au jury, les chevaux sont toilettés, leurs crinières et leurs queues sont nattées. Chaque race de cheval de trait a son code de nattage. Pour les traits bretons, il faut natter le crin avec du raffia uniquement.

Les éleveurs qui savent le faire nattent leurs chevaux le jour des concours. Une attention qui plaît toujours au jury. © Radio France - Matthieu Le Meur

Puis place au jury. Il est composé de 3 membres, des éleveurs formés à l'observation des chevaux. David Gauchis en fait partie, il est éleveur en Corrèze : « On regarde la taille du cheval, son allure, sa musculature, et ensuite on dresse une observation générale, comme le coup d’œil de l'expert. »

Ce jour-là, Isaac, l'étalon d'Hervé petit, passe en premier. Le jury lui donne 36 points. Le cheval est jugé « très grand pour son âge, très juste dans son allure, mais il manque un peu d'ouverture dans le poitrail pour un étalon aujourd'hui. »

Ces notes sont très importantes pour les éleveurs : les chevaux qui remportent les concours peuvent se qualifier pour le salon équestre de Cournon, en Auvergne, et un an sur deux, peuvent gagner leur place au Salon de l'Agriculture.

La deuxième partie du concours départemental des chevaux de traits aura lieu dimanche 23 août. Au programme, 70 chevaux, de race ardennaise et percheronne.