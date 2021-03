Des chênes de l'Yonne vont servir à reconstruire la flêche de Notre Dame de Paris.

Dans la forêt de Champornot, située entre Vézelay et Clamecy , une partie des arbres appartiennent à la famille d'Hugues de Chastellux . C'est là qu'il a trouvé des chênes qui peuvent convenir à ce que les experts recherchent pour la charpente de Notre-Dame. Des chênes qui doivent mesurer "entre 50 et 90 cm de diamètre et pour la hauteur, la bille de pied doit faire 6 mètres minimum et jusqu'à 9 mètres."

_Ce qui correspond à des arbres de 100 à 200 ans. Hugues de Chatellux propose donc de donner une dizaine d'arbres. Tout en avouant que pour lui, ce don aurait quelque chose d'émouvant. "Émouvant parce que c'est mon arrière grand-père ou mon grand père qui ont planté et travaillé la qualité des arbres qu'on va exploiter pour ça. Et c'est émouvant de penser que ce qu'ils ont fait va se retrouver dans la charpente de Notre-Dame."_

Ces arbres devront être coupés avant la montée de sève, c'est à dire avant la fin du mois de mars. "Ensuite on aura plus de temps pour les débarder. Ce sera fait avant le 31 août et ils seront dans les scieries début septembre."

Le chantier de reconstruction de Notre Dame n'a pas encore débuté. Mais il faut anticiper pour que le bois soit scié et sec. Emmanuel Macron a promisque les travaux seraient terminés avant fin 2024.