Chenôve : les ânes, chevaux et vaches vont quitter le plateau

Depuis le mois de septembre, un troupeau de vaches, chevaux et ânes broute pour entretenir le terrain, sur le plateau de Chenôve, en Côte-d'Or. L'opération est un succès. Les animaux vont maintenant partir faire la même chose à Marsannay-la-Côte.

Un troupeau de vaches, chevaux et ânes broutent l'herbe sur les hauteurs de Chenôve, en direction de Corcelles-les-Monts. Sans le vouloir, les animaux tondent les pelouses calcaires, riches en biodiversité. Après 6 mois d'expérience, le bilan est positif. Les animaux vont quitter le plateau dans quelques jours pour aller faire la même chose sur l'herbe de Marsannay-la-Côte.

3 poulains attendus au printemps

Le troupeau broute sur 14 hectares de terrain, classés Natura 2000. Les animaux appartiennent à Mathieu LhuillIer, jeune éleveur installé à Corcelles-les-Monts avec sa compagne.

Le couple et leur troupeau. © Radio France - Justine DINCHER

Pour eux, c'est un bon moyen d'avoir plus de terrain disponible afin de diversifier leurs activités : "premier point positif : on avait été contraints d'arrêter l'élevage équin il y a quelques années, suite à la perte de foncier. Aujourd'hui, on a des juments pleines, on va avoir trois poulains au printemps ! Cela nous a permis aussi de démarrer un projet d'élevage bovin, avec ces quatre génisses qui vont produire des veaux, qui seront ensuite vendus en vente directe".

INTERVIEW | "C'est un projet gagnant-gagnant", explique Mathieu Lhuillier.

Des rencontres quotidiennes avec les promeneurs

Au début de l'expérience, le couple d'éleveurs n'était pas vraiment rassuré. "On avait quelques appréhensions. On avait peur que des personnes enlèvent les clôtures ou fassent du mal aux bêtes, mais finalement, tout s'est très bien passé", explique Alexia.

Mieux encore, les éleveurs sont ravis de pouvoir rencontrer des promeneurs : "tous les jours, on voit des gens intéressés qui posent des questions. D'ailleurs, certains nous appellent pour nous dire qu'ils ont vu, par exemple, un cheval qui semblait avoir mal à la patte ! Ils se sont un peu appropriés la surveillance des animaux, c'est génial !", raconte Mathieu.

REPORTAGE | Une opération à succès sur le plateau de Chenôve.

Un terrain sain entretenu naturellement

Pour l'écologie aussi, cette opération est un succès. Le troupeau a permis d'éviter que des épines, buissons, et ronces ne poussent partout. Les terrains ne sont pas en friches, les pelouses calcaires sont naturellement respectées.

Julien Charles, animateur du site Natura 2000 pour la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, le bilan n'est que positif : "chaque animal a son rôle : les chevaux vont très bien exploiter l'herbe, les ânes vont préférer certains arbustes, et les vaches vont être plus généralistes et vont aussi avoir une action mécanique en piétinant le terrain".

Deux des cinq ânes du plateau de Chenôve. © Radio France - Justine DINCHER

L'opération sera donc lancée à Marsannay-la-Côte. Le troupeau va y être déplacé à la fin du mois de mars, avant de rentrer à la ferme de Corcelles-les-Monts. Les animaux reviendront ensuite en septembre pour une nouvelle saison de pâturage sur le plateau.