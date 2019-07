Cher : 100 brebis d'un élevage à Menetou-Couture disparaissent soudainement

Un éleveur installé à Menetou-Couture ne retrouve plus son cheptel de brebis depuis la nuit de samedi à dimanche. Les animaux n'ont pas laissé la moindre trace. Toute la commune se mobilise.

Menetou-Couture, France

Que s'est-il passé à Menetou-Couture dans la nuit de samedi à dimanche ? Un cheptel de 100 brebis a disparu. Un vrai coup dur pour Benoît Pavin, l'éleveur. Samedi 27 juillet, les animaux étaient encore dans un champ juste à côté de la ferme. Mais dimanche, Benoît Pavin a une mauvaise surprise. "Impossible de les trouver. J'ai cherché aux alentours, les brebis n'étaient pas là", explique-t-il au micro de France Bleu Berry.

Un vol de brebis par des professionnels ?

La solidarité se met en place. La commune de Menetou-Couture se mobilise pour chercher les brebis, en vain. Elles se sont volatilisées en pleine nature, sans laisser la moindre trace. "On aurait dû retrouver des crottes. La clôture électrifiée n'a pas bougé. Certaines brebis avaient des cloches mais on ne les entendait pas", précise Benoît Pavin.

Une disparition mystérieuse qui pose forcément la question d'un vol. Mais l'éleveur et sa femme assurent n'avoir rien entendu. "Il faudrait un camion pour embarquer 100 brebis. On n'a pas entendu les chiens aboyer, on n'a pas entendu de bruits suspects", indique Aude, la femme de Benoît Pavin. La gendarmerie a été avisée mais elle dit ne pas avoir eu de retours ou de signalements particuliers.

Entre 10 et 20 % de l'activité de l'exploitation est orientée vers l'élevage ovin. C'est donc un coup dur. "Sans brebis reproductrices, on ne peut pas poursuivre cette activité", explique Aude.

Si vous avez la moindre information, les coordonnées de Benoît Pavin sont au standard de France Bleu Berry (02 54 27 36 36).